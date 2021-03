Wizarchyy, el peluquero dominicano de las estrellas del fútbol español

El nativo de Santiago de los Caballeros le cuenta a ESPN Digital su historia de superación, cómo pasó de ser un inmigrante con una mochila llena de sueños a convertirse en el peluquero de Mariano Díaz, Thomas Partey y Yannick Carrasco

Archibaldo Hernández Rodríguez nació en Las Tres Cruces de Jacagua, un barrio humilde en Santiago de los Caballeros. Como buen cibaeño y dominicano, es fanático de las Águilas Cibaeñas y en algún momento de su vida, jugó béisbol.

“Yo era pitcher, pero no di la talla. Yo veía a los prospectos, los veías con sus uniformes, con sus bultos y quería ser como ellos, pero yo no daba para eso”, le cuenta con una sonrisa en su rostro Wizarchyy a ESPN Digital.

Pero también se ha convertido en seguidor del Atlético de Madrid y del fútbol, aunque no de la manera convencional.

Archibaldo era peluquero en la República Dominicana, hasta que un día él y su madre viajaron en el 2010 a Suiza. Como muchas familias del país caribeño, en busca de un mejor futuro, de un mejor estilo de vida.

Wizarchyy da testimonio de que el fútbol y Thomas Partey cambiaron su vida. Fuente externa.

No obstante a los pocos meses decidió mudarse con unas familiares a Vallecas en Madrid. Comenzó a trabajar como peluquero, hasta que un día hizo un amigo que le cambió la vida.

“Comencé a cortar el pelo a algunos africanos que venían a la peluquería que trabajaba en Lavapiés, la dueña era africana y un día llegaron algunos jugadores del plantel B del Atleti, y otro día me trajeron a Thomas Partey del primer equipo y por ahí comenzó todo”, recuerda Wizarchyy, quien es la figura principal de un comercial del Atlético de Madrid donde comparte con jugadores como Thomas Lemar, Héctor Herrera y Luis Suárez.

Partey comenzó a presentarles a diversos jugadores del primer equipo. Así fueron entrando a su peluquería jugadores de la talla de José María Giménez, Yannick Ferreira Carrasco, Lucas Hernández, Diego Costa y Trippier.

“Desde ese entonces soy fanático de los colchoneros a muerte”, ríe Archibaldo.

Aunque el dominicano no es exclusivo del Atleti, también ha recibido a jugadores de otros equipos y otras disciplinas.

“También vienen jugadores de otros equipos como (Tiago) Bebé del Rayo Vallecano, (Alphonse) Aréola cuando estaba en el Madrid, y del Barcelona, (Samuel) Umtiti. También vienen jugadores de baloncesto.”

La historia con su compatriota Mariano Díaz es especial. “Le escribí hace mucho tiempo, cuando él estaba subiendo. Que yo era dominicano y quería cortarle el pelo. Él tenía su peluquero de confianza, pero creo que tuvo que irse del país y Mariano me llamó. Y de ahí en adelante soy su peluquero personal aquí en Madrid”.

Con sus "tijeras mágicas" le gustaría cortar el pelo a Cristiano Ronaldo. ESPN.

“Con Mariano he hablado de República Dominicana. Sé que él jugó una vez en la Selección, pero que no ha visitado mucho el país de ahí en adelante, pero hemos hablado mucho de volver a la isla y disfrutar con la famila y de las bellas playas”, le cuenta con una sonrisa y un rostro iluminado Wizarchyy a ESPN Digital.

Además de la relación que ha establecido con los futbolistas, entiende que el comercial que ha protagonizado gracias al Atlético de Madrid le ha abierto muchas puertas, y recién el pasado domingo abrió su nueva peluquería en el famoso barrio de La Latina, y seguirá haciendo cortes a domicilio a sus clientes VIP.

“Gracias a Dios el negocio ha iniciado bien y tiene que ver mucho con el anuncio. Me llamaron un día y no le creía mucho a lo que me decían y le dije que viniera a la peluquería y que habláramos al respecto. Me explicaron rápido lo que querían a hacer, pero yo no estaba muy seguro. Pasó un mes, mes y medio, y me llamó la agencia. Tenemos todo listo para iniciar el comercial. Y ahí fue que comencé a creer que esto era en serio”.

El día del comercial compartió ante las cámaras con el mexicano Héctor Herrera, Kongdobia y Luis Suárez, y pudo compartir un poco de su historia.

“Mis inicios no fueron fáciles, pero gracias a Thomas (Partey), quien ahora está en el Arsenal, y con quien sigo teniendo comunicación, las cosas fueron mejorando. Estoy muy agradecido con él, con todos los demás jugadores y con el Atleti”.

A sus 32 años, espera mantenerse haciendo un buen trabajo con sus “tijeras mágicas” y seguir siendo el peluquero dominicano que prefieren las estrellas del fútbol en España.