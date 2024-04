La Asociación Nacional de Importadores y Distribuidores de Repuestos Automotrices, Accesorios y Movilidad, (Anamara, ORG), manifestó su apoyo total a las acciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) relacionadas con la intervención y la regularización de los negocios y establecimientos formales e informales que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, operando por tanto al margen de la ley.

El consejo directivo de la entidad explicó a través de un comunicado, que respaldan estas acciones que no están dirigidas a un sector en particular, garantizando que todas las empresas del país, no importando su lugar de origen, cumplan con sus obligaciones fiscales lo que evita la competencia desleal de algunos negocios.

“Anamara, ORG., incentiva y estimula a las autoridades gubernamentales, en especial a la DGII y a la DGA para que continúen con estas acciones, las que ayudarán a garantizar la participación igualitaria de todas las empresas en el cumplimento de sus obligaciones fiscales, y al aumento en la recaudación de impuestos, disminuyendo así el mercado ilícito, la competencia desleal y la justa participación en el mercado de repuestos para nuestros Asociados”. dijeron en el comunicado.

Los dirigentes de la entidad que agrupa a unas 100 empresas importadoras y distribuidoras de repuestos automotrices se sumaron también al llamado que hacen las direcciones generales de impuestos y de Aduanas a todas las empresas y comercios del país a regularizar su situación tributaria.

Acerca de Anamara, ORG

Con 45 años de vida institucional incidiendo en el mercado de importación y distribución de repuestos automotrices, accesorios, neumáticos, baterías, lubricantes, motocicletas, bicicletas y de movilidad, ANAMARA, ORG. es la más grande asociación que agrupa al 85% del mercado importador de repuestos al nivel Nacional, incluyendo las 20 Empresas automotrices originales más grandes del país.