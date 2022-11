Desde el año 2005, Eugenio Pérez Salcedo pertenece a laproducción del Canal 4, gracias a una propuesta que le hizo la planta televisora hace 17 años

Eugenio de Jesús Pérez Salcedo siempre estuvo relacionado con la música, pues su padre Glauco Salvador Pérez Medrano era cantante de La Voz Dominicana.

Antes de la Revolución del 65 ingresó al programa Dominican Band Stand, uno de los grandes programas de música norteamericana de la época con Pedro María Santana. Para entonces tenía 14 años.

A partir de ahí, su trayectoria en la radio fue en aumento y su popularidad fue calando en el gusto del pueblo dominicano hasta convertirse hoy en día en “El salsologo mayor de la República Dominicana” como mejor se le conoce.

1. Relación con la música

Desde niño siempre estuve relacionado con la música, mi papá, Glauco Salvador Pérez Medrano era cantante de La Voz Dominicana, le decían Gaucho. Cantaba en night club y en La Voz Dominicana por mucho tiempo, era un empresario, trabajaba con los dueños de la Olivetti y de la Fiat. Tenía un dúo con Rafael Pérez, le decían El Dúo de los Primos, cantaban muchos tangos. Mi mamá Dominga Ercilia Salcedo siempre al mediodía escuchaba en la casa la música de la Sonora Matancera, fue una mujer querida por todos, emprendedora, me crió a mí y a mi hermana con todo empeño y fue parte de lo que soy hoy en día. Mis padres se divorciaron, me crié con mi madre y su esposo Porfirio Castillo, él era mi otro padre, era mi mentor. Murieron los dos. Somos 7 hermanos, dos de madre”.

2. Recuerdos de infancia

Cuando niño, mi padre me llevaba a las famosas Semanas Aniversarias que hacían en agosto de cada año y recuerdo perfectamente que la última vez que fui a una, vi salir con una botella de ron a Ismael Rivera junto a su combo. También recuerdo que había un programa que se llamaba el Abuelito Cantarín, de un señor venezolano que se llamaba Manolo. Fui creciendo y seguía con el gusanillo de la música a tal punto de que antes de la Revolución del 65, ingresé al programa Dominican Band Stand con Pedro María Santana, uno de los grandes programas de la época de música norteamericana. Tenía 14 años. Pedro presentaba los grupos de foro mímicas sentado en una vespa. Después de la Revolución, nos fuimos de Rahintel, Canal 7 para el 4, al programa Hola Nueva Ola que confeccionó el desaparecido Mac Cordero, conducido por José Joaquín Pérez. Papito Fernández era el coordinador, hacíamos foro mímicas en español. Papito Saviñón las hacía de Julio Ángel, Jesús Sánchez de Leo Dan, de las Cuatro Mosquitas, las 4 monedas…”.

3. Herido por accidente

Cuando estudiaba en el Liceo Juan Pablo Duarte tuve un evento feo, pero no de mi parte. En 1967 me encontraba de mi curso en primer teórico, afuera se armó una balacera y una bala me hirió en una pierna, entonces me llevaron al médico. Nunca olvido que se armó un lio tremendo cuando los muchachos de mi barrio Villas Agrícolas se enteraron, fueron a pelear con los que tiraron los tiros, aunque no estaba dirigido a mí. A raíz de ese hecho, mi mamá me quitó del Juan Pablo Duarte y me puso en el Liceo Panamericano, que estaba donde está ahora el Teatro Nacional, ahí complete el primer teórico. El segundo lo hice en el Nuevo Liceo de Brito, que pertenecía a un director de la tanda de la tarde del Juan Pablo Duarte. Cuando lo terminé me inscribieron en La Normal con la profesora Chupani y las hermanas Hubiera. Estando en La Normal, Moquete, profesor de Álgebra me llevaba a echar careos a otros cursos, eso no se me olvida nunca. El cuarto de Matemáticas lo hice en vacaciones en el Billini, pero me examiné en el Juan pablo Duarte. Luego de terminar, me inscribí en la UASD, entré en noviembre de 1969, mi matrícula la recuerdo perfectamente, era 695112”.

4. Grupo La Nueva Potencia

También se me prendió el gusanillo de cantar, como hacía foro mímica de canto, a finales de los 60 Ray Reyes, Momón como le decíamos tenía el grupo Momón y su Conga, entonces me pidió que formara parte. Él tocaba conga y cantaba. Un día le dije que soltara la conga y viniera adelante conmigo, le propuse cambiarle el nombre del grupo y aceptó. Le pusimos La Nueva Potencia y vino adelante conmigo. Ingresamos a Sergio Hernández, el trompetista Rasputín hacía coro conmigo, Ercilio era el conguero y Linares saxofonista…. El grupo llegó a tocar en los programas Osvaldo se va de Ronda, en Radio Santo Domingo, Canal 4, Sábado Espectacular con Tito Campusano y en Color Visión que estaba enclavado en el viejo Hotel Jaragua. También tocamos en los principales clubes y night club del país como Tía Nancy, El Lirio, La Manicera… Fue una época muy bonita. Cuando eso, también estudiaba en la UASD y trabajaba. Cuando salía del trabajo a las 5 de la tarde me iba para la universidad hasta las 10 de la noche y luego a tocar hasta las dos de la madrugada. Un día, mi mamá me dijo que iba muy forzado y me propuso que terminara la universidad, que tomara la música como transitoria, pero que tenía que estudiar. No quería irme, pero decidí escuchar a mi madre y que bueno que lo hice porque me gradué de Licenciado en Contabilidad. Soy Contador Público Autorizado”.

5. Firma de auditores

Rafael Emilio García Nieto, era mi profesor de Auditoría en la UASD, peleaba mucho con él porque en las puntuaciones no me daba más de 80, cuando merecía un 100. Un día me dijo que iba ver si yo era un león y me invitó a la firma de auditores Price Waterhouse en el Conde donde todavía está vigente. Ahí duré 4 años auditando toda clase de empresas en el país, entre ellas la Cervecería, Bermúdez, Católica Madre y Maestra, BHD, Coca-Cola, La Manicera… Mi última auditoría fue a la Cervecería con la combinación de Refrescos Nacionales, que era subsidiaria del mismo dueño que no eran los León Jimenes, sino el norteamericano James Stewart”.

6. Matrimonio

Al año siguiente de entrar a trabajar en La Manicera me casé por la iglesia con mi novia Elidad Pérez, viernes 23 de enero del 76 en la iglesia La Paz, en La Feria. Tenemos casi 50 años de casados. Recuerdo que siendo novios estábamos juntos en la UASD, entonces cuando la Price me enviaba a estudiar fuera del país ella me copiaba las clases y me las enviaba. Tenemos tres hermosos hijos, hombres y mujeres profesionales. Luego de que me casé, en febrero entré a la Manicera como subauditor con Julio Cross que fue quien me recomendó, era mi compañero en la Price. Al mes él renunció y nombraron a Darío González que en paz descanse en su puesto, y me dijo que lo ayudara. Fui segundo subauditor. En la Manicera pasé por varios cargos, además de sustituír a Luis Álvarez Renta, uno de los grandes economistas de nuestro país, él era el director de Mercado de Valores de la Manicera. Pero por los problemas que tenía no podía seguir y en la empresa, entonces José Miguel y Roberto Bonetti que eran mis jefes directos me nombraron a mí en el cargo. En la Manicera duré 20 años”.

7. Compañía de discos

Junto con Hugo Adames fundé la compañía de discos Caballo Récords, pero todavía trabajaba en La Manicera. Concomitantemente con eso, Carlos Batista Matos de la Tarde Alegre de Ultima Hora me pidió que le escribiera un artículo sobre salsa y le escribí una página. A partir de ahí, todos los viernes salía con una página, la escribía a mano, se lo daba a mi secretaria para que la transcribiera y luego la llevaba al periódico. Después, Miguel Ángel Herrera del Listín Diario me pidió que le escribiera artículos de fondo a página entera. Una vez hice una ponencia en el Centro León titulada La Salsa en la República Dominicana y eso lo escribí para Listín Diario. Esa ponencia fue reproducida en inextenso en el periódico El Día en Puerto Rico”.

8. Etiqueta Tropical

El nombre del programa Etiqueta Tropical se lo puso el excompañero de trabajo y exsenador del PLD Charly Noel Mariotti. Él me hizo la primera escenografía en Telemax Canal 52 del cable. Alex Masía me orientó sobre la vestimenta, tenía que salir vestido de smoking blanco o crema con pantalón negro. Así inicié Etiqueta Tropical, noviembre 30 del 95. Como mi mamá era dueña de la Súper Potente 104.5, la Catedral de la Salsa, mi hermano William me dijo que yo tenía una emisora, que iba a todos los programas de radio y televisión menos a nuestra, entonces me propuso hacer un programa a las 6 de la mañana, como el que hicimos en Nueva York con el Bill Gates, Salsa Mix Jazz combinación de salsa con Jazz de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 AM los Salseros cantan bolero. De 8 a 10 de la mañana Salsa Romántica, erótica y sensual y 10 a 12 clásicos de la salsa. El programa cogió un auge tremendo que lo tuvimos que movier hasta las 2 de la tarde.”.

9. Proyecto Salsa Son

Tres años después de tener el programa, se me acercó mi gran amigo Chino Méndez y me dijo que tenía un proyecto que se llama Salsa Son, le dije a mi hermano que yo creía en ese proyecto y que lo metiéramos en la emisora. Mi hermano no quería en principio pero lo convencí, le dije que le iba a dar a Chino dos horas de las mías y ahí entro él de 5 a 10 de la noche y aún permanece. Luego la Súper Potente 104 se vendió y me fui a Rumba, pero como dos años después de vendió la emisora y caigo a Radio Universal. Después de cuatro años la vendieron también y don Danny Pérez de Teleradio América me llamó y me dijo que tenía 5 horas para mí en Neón, comencé el 5 de febrero de 2011, ahí dure hasta 2020, diez años. Tan pronto vendieron la emisora de salsa picante me fui con el que compro, Antonio Espaillat, él me dijo que me iba a dar una oportunidad por considerarme uno de los iconos del país. Entré a la emisora en 2022, el 5 de febrero”.

10. Propuesta

Nelson Guillen de Telecentro Canal 13 le dijo a José Miguel Bonetti junior que quería mi programa Etiqueta Tropical. Hicimos un acuerdo, caímos en el 13 y del 95 al 98 en Tele-Más. De 1998 a 2000 estuve en Telecentro, pero ahí se formó el lio de Baninter y quedamos fuera. Pero tenía en un programa qa mi hija Madeline en Telecentro que se llamaba la Aldea Mágica, ella también era corporecita, luego su programa que se perdió y me fui de Antena Latina en 2005 por una propuesta que me hizo el Canal 4 y hasta la fecha, tengo 17 años en la plata televisora. El nuevo director Iván Ruiz me dijo que soy un gran valor del país, que mi programa es bueno, que vamos a renovarlo y en eso estamos en la actualidad”. l

“Desde niño visitaba Nueva York, mi padre era ciudadano americano. Una vez, él le envió conmigo unos jalaos a músico Johnny Pacheco, fui a La Fania y se los llevé. Cuando Pacheco llegó para reunirse con unos productores, cantantes y músicos, le dijeron que alguien lo buscaba. Cuando salió y preguntó que quién era, le dije Eugenio, que tenía que entregarle algo que mi papá le había enviado. Entre con él al salón donde estaba reunido con todas esas personas, recuerdo que cuando abrió la caja se volvió loco con los jalaos y me mandó a sentar. Detrás de mí había un cuadro con las 10 personalidades más influyentes de Nueva York y estaba ahí él, entonces le dije pero maestro usted está ahí, usted es de los duros.

Después de que se comió los jalaos, como pasaban de la una de la tarde me invitó a almorzar, le dijo a la gente en el salón que volvía a las 4 de la tarde y bajamos juntos el ascensor. En la séptima avenida había un Rolls-Royce con la placa que decía Johnny Pacheco y un chofer esperando, él abrió la puerta de atrás y se sentó a mi lado. Fuimos a un restaurante de un cubano que se llamaba Víctor Café, que queda en la 52, ahí duramos como dos horas. Al final me dio su tarjeta, me dijo que si necesitaba algo que lo llamara, pero que no me podía llevar para donde iba porque tenía esa reunión. Antes de regresar a Santo Domingo lo llame para despedirme”.