Mirabal ha hecho importantes fusiones de la música autóctona con el jazz y el blues que le han hecho merecedor de reconocimientos

Raelito Mirabal es un experimentado músico, prácticamente autodidacta, que decidió dejar a un lado su carrera de Economía para dedicarse a su verdadera vocación: la música. Desde hace unas cuatro décadas, ha desarrollado una labor como tecladista, arreglista, compositor y productor de jazz, que lo ha llevado por distintas partes del mundo, como el importante festival de jazz que se realiza en Montreal. Con su grupo de jazz Sistema Temperado ha visto el desarrollo del género en el país, constatando que aunque es una música de minoría, sus seguidores se mantienen fieles a través de los años. Considera que la música es su vida, la forma de expresarse, y que a través de esta se ha convertido en vocero de mucha gente.

1. Infancia

Recuerdo que viví una linda infancia con mis padres y mis hermanos, somos cuatro hermanos, mi papá Rafael Mirabal era de Santiago, mi mamá Marcela Montes de Oca de San Pedro, se conocieron en la capital, se casaron y decidieron venir para Santiago, porque mi papá era doctor en leyes, y le ofrecieron trabajo en la oficina de Marco Cabral, fue una infancia muy privilegiada porque él era muy entregado a la familia, pero también muy investigador, tenía una pequeña biblioteca y cuando nos ponían tareas nuestros amigos iban a la casa, incluso cuando estaba en la universidad, en esa biblioteca uno podía hacer todos los trabajos que nos ponían. Mi mamá siempre estaba pendiente de nuestra educación, teníamos una complicidad, era otra época. La familia que Dios eligió para mí ha sido el mayor regalo”.

2. Mundo nuevo

Recuerdo vagamente la primera vez que toque el piano donde mi abuela en la capital, tendría 4 ó 5 años, ese piano siempre estaba cerrado, al lado de la escalera, pero un día estaba abierto y toqué las teclas, recuerdo la impresión que me dio al salir el sonido, se abrió un mundo nuevo, eso me marcó porque me conectó con la música, con el piano. La siguiente vez que fuimos mi tía Amelia se puso a tocar y quedé más maravillado, ella me enseñó algo y lo aprendí de una vez; todos subieron y yo me quedé en el piano, después de ahí fue conectándose todo con la música. Tenía mucho apoyo de mis padres, me inscribieron en Bellas Artes”.

3. Inicios

Con los amigos que también tenían inclinación por la música comenzamos a formar un grupo en el Colegio De La Salle donde estudié, ahí estaba el hermano Alfredo Morales y vio más allá de lo que yo podía ver, me dijo que me pusiera a estudiar, me daba clases, me puso a tocar en el coro del colegio, fue la primera agrupación con la que toqué ante un público, la que me enseñó el respeto por la música. Seguía mi propia investigación musical con los muchachos con el rock, y cuando me gradué de bachiller paso a dirigir el coro del politécnico y las personas cuando se casaban nos preguntaban si podíamos tocar en la misa, después en la recepción y así comencé a tocar”.

4. En alta mar

Me considero autodidacta en la música, estaba en la PUCMM estudiando Economía y formé un grupo llamado Los Parecidos, luego el Grupo Air, seguí haciendo transcripciones, ponía los casetes y le daba para atrás, copiando la música. Comenzamos a experimentar en Casa de Arte y llegó una oferta de trabajo en un crucero, tenía 22 años y eso fue un momento muy importante porque dejé la carrera, fue mi primera aventura, el crucero salía de Miami iba a México, Bahamas y varios países. En el crucero había que tener otra formalidad con el repertorio, en las tardes tocábamos jazz, había una saxofonista que nos enseñó muchísimo y en las noches tocábamos merengue. Fue una gran experiencia”.

5. Sistema Temperado

Del crucero vine con unos equipos modernos que compré, comencé a tocar con Víctor Víctor y Jochy Sánchez en El flamboyán, cuando Vitico me vio tocando me dijo tienes que entrar al grupo y le dije pero ahí hay un pianista, y me dijo tendré un pianista y un tecladista. Me mudo a la capital, tomo la carrera más formal, trabajando con el maestro Rafael Solano, con María Cordero, Bienvenido Bustamante era el director musical de Cecilia en Facetas, yo trabajaba y tocaba en los hoteles con los grupos de jazz y folclor dominicano, con Roldán, Xiomara, fue una época de mucho aprendizaje; el grupo que básicamente me hizo ir a la capital fue Irka y Tadeu, que tuvo una gran repercusión, comencé a encontrarme con el jazz, y de ahí surgió la idea de formar mi propio grupo Sistema Temperado, de eso hace 35 años”.

6. Descendencia

Decido regresar a Santiago a terminar la universidad y darle forma al grupo. Ahí conocí a la madre de mis hijos, Eunice, me casé, otra vez a paré la universidad porque nos fuimos a vivir a Jarabacoa, entonces llegó uno de los momentos más importantes de mi vida: nació mi hijo Iván, no creo que haya tenido otro momento más significativo. Nuevamente decidí que tenía que terminar la carrera viviendo allá, nace mi segunda hija Ebony, otra experiencia inolvidable. Después regreso a vivir a Santiago”.

7. Experiencia de vida

Llegando a Santiago me llamaron de la orquesta de Juan Luis Guerra, otro compromiso de mayor envergadura, tenía que viajar mucho, había una pianista, la brillante Janina Rosado, y yo era el tecladista, sobre todo de las cosas que había que grabar en el estudio, los violines o sintetizadores, marimba, que no se podía tener en vivo, me encargaba de hacer esos sonidos. Fueron ocho años inolvidables. Recuerdo el primer concierto con Juan Luis en Altos de Chavón, fue inolvidable porque estaba con la orquesta que había admirado durante muchos años, además muchos amigos habían ido al concierto y cuando me presentaron me hicieron una algarabía, fue emocionante”.

8. Mezclas premiadas

Inolvidable para mi es el premio que me entregaron del primer concurso de música de Casa de Teatro, también el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura, gané con la obra “Gagayas”, una mezcla de ritmos autóctonos, de los bateyes, el gagá con el jazz. Antes de ese disco había compuesto la pieza Periblues, una mezcla de perico ripiao con blues, pues en Jarabacoa vivía a una cuadra de un sitio que presentaba un grupo típico cinco días a la semana y se oía igualito en mi cuarto de música, y dije tengo que resolver esto: escribí una pieza con los acordes que estaba tocando, fue muy bien acogida y ahí comencé a componer más pensando en los músicos dominicanos”.

9. Diosidencia

No olvido cuando estuve con Sistema Temperado en Italia, estábamos tocando la parte suave de la pieza, comenzó a sonar la campana de la iglesia, todos los músicos nos miramos, sonaba tanto o más duro que lo que estábamos tocando, lo que hicimos fue tratar de irnos con la música de la campana, combinarla con lo que estábamos tocando y se creó un ambiente único, me convenció que como músicos entre el grupo tiene que haber otro tipo de conexión aparte de la música”.

10. Duelo

También recuerdo momentos tristes, como cuando falleció mi papá en el 2011. También el año pasado mi tía Amelia falleció repentinamente. Ella era la tía que tenía el piano que toqué por primera vez, fue sorpresivo, fue muy triste, no pude despedirme. Ella estaba siempre muy pendiente de todo lo que pasaba con mi carrera. Tenía un álbum de todos los recortes de periódico. Tampoco olvido cuando falleció el hermano Alfredo Morales, un día antes de cumplir mis 50 años y yo quería celebrarlo, finalmente decidí no hacer una gran fiesta, sino reunirme con amigos y recordarlo”.

«Terminé la carrera viviendo en Jarabacoa, trabajaba en Puerto Plata, y de llá venía a estudiar. Uno tiene que terminar lo que comienza”.

«Lo inolvidable no fue tanto recibir el premio, sino que una composición mía pudiera tener la oportunidad de llegar hasta ahí”.

La astronomía es mi hobby, eso me la inculcó mi mamá, siempre hablaba de una lluvia de estrellas que veía cuando chiquita en San Pedro”.