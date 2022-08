A La Reina del Sur no le gustan las narcoseries

Kate del Castillo, protagonista de La Reina del Sur, admitió en una entrevista que no le gustan las narcoseries.

La actriz dijo a CNN que para la próxima temporada de la serie, la historia tomará un giro diferente al del narcotráfico. En conversación con Juan Carlos Arciniegas dejó escapar otros detalles.

«Ya la gente está hasta el tope de las narcoseries. Ya ni siquiera están teniendo tanto éxito. Por suerte a La Reina del Sur, le va bien”, dijo del Castillo durante la charla.

La mexicana admitió que no todas las sagas televisivas relacionadas al tema son buenas. “A partir de La Reina del Sur comenzaron las narcoseries. Y me choca el nombre. Pero esta está basada por lo menos en una novela que es importantísima de (el escritor español) Arturo Pérez-Reverte. Después se empezaron a hacer unas cosas horribles, unas porquerías, otras no tan porquerías y otras muy buenas también…”.

La famosa actriz dejó a todos con la boca abierta cuando en medio de la entrevista confesó que no le agrada esa temática audiovisual.

«A mí en lo personal no me gustan esas series. En la segunda temporada de La Reina del Sur tratamos de alejarnos un poco (del tema) y en esta nueva entrega ya no hay nada de eso. No tenemos nada que ver con el narco, gracias a Dios», enfatizó Kate.

Sobre su personaje en la popular serie, donde da vida a la protagonista y narcotraficante Teresa Mendoza, Kate compartió algunos criterios. “Para mi fue como un parteaguas porque no solo era una narcoserie, sino porque era una mujer y una mujer que además no quiso esa vida. Eso la convierte en una anti-heroína. Teresa es víctima de su propio destino pero nunca se victimiza. Hizo lo mejor que pudo, le dieron limones y ella hizo margaritas. Se convirtió en la mejor, dentro de un mundo de hombres”.

Hace unos días la cadena Telemundo anunció la tercera entrega de La Reina del Sur, que llegará a las pantallas este 2022. Tendrá locaciones en varios países como Bolivia, Colombia, Perú y Argentina.