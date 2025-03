En la ciudad de Nueva York, ya fue distinguido colocando su nombre a una importante calle de la Gran Manzana y en la televisora Color Visión hay un estudio con su nombre.

Este miércoles se conmemoró el décimo tercer aniversario del fallecimiento del reconocido comunicador, animador de televisión, empresario, activista social y alcalde capitalino Rafael Corporán De los Santos.

Muy recordado diariamente por su originalidad y su cultura naif -no tan naif-, que representaba lo más intrínseco del pueblo dominicano, ayer también lo fue por las insistentes peticiones de sectores de la población para que sea recordado con una calle de la capital.

Quien fuese limpiabotas, canillita y vendedor ambulante, llegó a convertirse en un pilar de los medios de comunicación, usando su plataforma para ayudar al pueblo. Lo hizo a través de su Radio Popular y del programa televisivo ‘Sábado de Corporán’, con los cuales ofreció asistencia social en vivo y convirtiéndose en un ser amado para los pobres.

El miércoles, en al menos dos programas radiales de alta audiencia, se escucharon voces de personas, algunas llanamente del pueblo, que siguen pidiendo ponerle su nombre a la Avenida Charles Sumner, de Los Prados, esto porque allí fue donde tuvo sus emisoras radiales y desde donde desplegó su labor que lo llevó incluso a convertirse en alcalde de la capital.

Esa avenida, como casi todas las principales de la capital (Churchill, Lincoln, Tiradentes, Ortega y Gasset, George Washington, etc.) llevan nombres de ilustres figuras extranjeras, algunas que incluso nunca miraron para esta media isla del Caribe.

El caso de Charles Sumner (1811-1874), quien fuese senador de los Estados Unidos, y cuya memoria trasciende por haber sido quizás el más ardiente opositor a la esclavitud, por lo cual fue él mismo salvajemente apaleado, también se caracterizó por oponerse a la anexión de República Dominicana los Estados Unidos. En 2021 el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que colocaría el nombre de Rafael Corporán de los Santos a la avenida Charles Sumner del Distrito Nacional, proyecto de la autoría del senador y empresario artístico, Franklin Romero. Sin embargo, se desconoce el camino que corrió ese proyecto de ley.

Otra propuesta

En honor al legado de servicio y compromiso con los más necesitados de Corporán, como le decía el pueblo, destacadas personalidades del entretenimiento han solicitado al Ayuntamiento del Distrito Nacional designar la Avenida Paseo del Río con su nombre.

La nueva solicitud pide renombrar la Avenida Paseo del Río como ‘Avenida Rafael Corporán de los Santos’. Cuenta con el respaldo de cientos de ciudadanos que creen en la importancia de honrar a quienes dedicaron su vida a servir a los demás.

Esta avenida atraviesa sectores como La Zurza, Capotillo, Gualey, Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules y Domingo Savio, comunidades donde Corporán dejó una huella imborrable.

Entre los solicitantes se encuentran: Sergio Vargas, Adalgisa Pantaleón, Anahay, María Cordero, Zoila Puello, Fausto Polanco, Feliz Vinicio Lora, Carmen Luz Beato, Ramón Chávez, Severo Rivera, Maridalia Hernández, Chiqui Haddad, Roberto Del Castillo, Dr. Cruz Jiminian, Dario Medrano, Aridio Castillo, Meraldo Ovalles, Dr. Julio Castro, Esteban Vargas, Dr. Frank Canelo, Henry Puello, Cesar Duvernay, Ramón Valdez, Dr. Santiago Acosta, Grissel Baez, Elías Barrera, Rafael Corporan Quezada, entre otros.

Mensaje

Su hijo Rafael Corporán Quezada posteó un mensaje en el marco de la conmemoración del 13 aniversario de su fallecimiento. En sus palabras, resalta el ejemplo de generosidad y entrega de Corporán: “Tú, que saliste de Villa Francisca con los pies descalzos pero lleno de sueños calzados, me enseñaste que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que sembramos. Hoy, cuando camino por los barrios que amaste, escucho tus pasos resonar en las calles polvorientas”, comentó su hijo.

También enfatiza la necesidad de que Santo Domingo reconozca su legado: “Padre, ¿sabes qué duele? Que Santo Domingo, la ciudad que amaste y gobernaste con manos limpias, aún no tenga una calle con tu nombre. Aunque sé que, mientras se erigen monumentos a otros, tu legado vive en los callejones, en los caminos polvorientos y en los rayos de sol que anuncian un nuevo día lleno de esperanza.”