La destacada violinista dominicana ha comenzado su Homage World Tour en Lisboa, capital de Portugal y Estocolmo, en Suecia.



La nueva gira de la concertista dominicana formada en Reino Unido abarcará el Medio Oriente, Latinoamérica, Estados Unidos, África y Europa, según una nota de prensa.



El arranque de la gira fue en la capital de Portugal, donde se presentó en el Palacio Nacional de Ajuda acompañada de la pianista armenia Marina Dellalyan.



El programa incluyó la Sonata número 3 de Edward Grieg en do menor; la Polonaise Brillante del polaco Heryk Wieniavsky; la Chacconne de la Partita número 2 para violín solo, obra maestra de Johahn Sebastian Bach.



Así mismo incluyó obras de autores dominicanos como Rafael Solano; el estreno mundial de “Volaste junto al ave al vacío” de Luis Mcdougal, obra dedicada a la violinista dominicana.



Durante su estadía en Lisboa Aisha visitó el centro para niños desprotegidos Ajuda de Berço, a quienes llevó alegría a través de las interpretaciones que realizó con su violín y su mensaje de amor y paz partiendo de sus principios cristianos.



El embajador de la República Dominicana en Portugal, Miguel Prestol destacó: “La amplia y deslumbrante carrera musical que le ha ganado merecidos lauros, repercutiendo a su favor la más sonora crítica encomiástica”.



“Una y otra vez la prensa internacional ha puesto de relieve, no solo la destreza de esta brillante violinista dominicana en el manejo de habilidades tales como el doble pizzicato, la velocidad máxima en el arco o las notas sobreagudas, sino el virtuosismo en ella como expresión lógica de una excepcional pureza interior”, manifestó.



Luego de culminar su apretada agenda en Lisboa Aisha se trasladó a Estocolmo en Suecia donde fue acompañada por el laureado pianista sueco John Nalan el 29 de febrero, en la sala Drottningsholm Hall.



La embajadora de la República Dominicana, Margarita Franco Zimmerman, expresó las siguientes palabras sobre Aisha y el concierto en Estocolmo: “Estamos encantados de contar con el talento excepcional de la prodigiosa violinista Aisha Syed, quien nos deleitó esa noche con un repertorio con temas musicales nuestros y música de los grandes maestros de la historia los cuales fueron un verdadero testimonio del poder de la música para trascender fronteras y unir a personas de diferentes culturas y orígenes. Su dominio del violín y su conmovedora interpretación de la música que toca cautivan nuestros corazones y mentes, dejándonos asombrados por su talento y pasión por su arte. Tu música te coloca como una verdadera Embajadora Cultural de la República Dominicana”.



Sigue de gira



Aisha continuará su gira mundial en Doha, Qatar, donde estará acompañada de la Orquesta Filarmónica de Qatar y dirigida por la Maestra Sarah Hicks. En esa ocasión interpretará el legendario Concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms.



Aisha realizará luego un recital con su pianista polaco Martin Labazevitch en Massachusetts, Estados Unidos.



En Lima, capital de Perú hará el concierto número 1 de Dimitri Shostakovich para violín y orquesta dirigida por el Maestro Pablo Sabat. Se espera que regrese a Europa y que tenga su debut en Sudáfrica entre otros conciertos. Pero en su web aún no aparecen las fechas.

Algunos datos de sus comienzos

Aisha Syed es dominicana de ascendencia árabe. Cristiana de religión, la violinista dedica todos sus éxitos al Señor Jesús. Aisha debutó a los once años como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch para violín y orquesta. Fue la primera latinoamericana en integrar la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra a los trece años.