La talentosa adoradora cristiana Alison sigue fortaleciendo su ministerio musical con el lanzamiento de su séptimo sencillo, “Lo Llenas Todo”, en colaboración con Grupo Hope. Esta poderosa canción busca recordar el poder transformador de la presencia de Dios en la vida de las personas.

Un testimonio de fe y perseverancia

Desde sus inicios en el ministerio musical a los 12 años, Alison ha utilizado su voz y talento para transmitir mensajes de esperanza y adoración. Su trayectoria ha estado marcada por desafíos personales que han fortalecido su fe, incluyendo un episodio de depresión severa en 2019-2020 y un diagnóstico de cáncer in situ en el útero. En medio de estas pruebas, encontró consuelo y propósito en la música, componiendo letras que reflejan su relación con Dios y Su fidelidad en todo momento.

“Siempre escribo mis canciones en medio de mis procesos, pero nunca pensé que una de ellas me llevaría directamente a vivir uno. Esta canción es un testimonio de la fidelidad de Dios. Aunque en medio de la incertidumbre, Él me recordó que nada me faltaría, y que Él estaría conmigo en todo momento”, compartió Alison sobre su música.

Un proyecto con un profundo significado espiritual

En noviembre de 2024, Alison lanzó “Ahora y Para Siempre”, junto a Cales Louima, una canción nacida de su experiencia personal de sanación y confianza en Dios. Además, ese mismo año, grabó su primer álbum en vivo, “Derrama Tu Gloria”, en la Iglesia Tabernáculo de Adoración, acompañado por artistas como Matty Martínez, Grupo Hope, Neftalí Rojas, Luisa Artiles, Jordan Mateo, Armando Sánchez, Rubinsky RBK y Junior Ponciano.

“Anhelábamos desesperadamente un milagro de Dios, y esta canción nos sostuvo en medio del proceso. Clamamos y adoramos con lo que aún no veíamos, pero sabiendo que el milagro ya estaba en manos de Dios”, expresó Alison sobre la inspiración detrás de este álbum.

Este sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales.