La intérprete dominicana Steffany Constanza se ha pegado en Guatemala. Según fuentes de ese país la joven merenguera dominicana se ha pegado con su versión de Dejemos que pase.



Una colega guatemalteca en Premios Heat preguntó a elCaribe por la merenguera Steffany Constanza. “Que de dónde la conozco? La joven esta sonando mucho en Guatemala con la canción de María Becerra, “Dejemos que pase”, explicó a este medio. “Y por qué no está aquí en Medellín?”, indagó.



Oh sorpresa, al regreso, recibimos una notade prensa donde se asegura que Según Monitor Latino, Sttefany Constanza con “Dejemos que pase” se ha posicionado en el Hot Song #1 Merengue de esa medidora, en República Dominicana.



Sttefany ha revivido un quinquenio después el tema de María Becerra, solo que ahora en tiempo de merengue y ha logrado superar en el chart “Hot Song Merengue” a “Corazón de Nutella”, de Cristian Alexis, y Jandy Ventura, que ocupa el segundo lugar, mientras “Tu sangre en mi cuerpo”, del inolvidable Rubby Pérez y su hija Ana Beatriz ocupa la tercera posición.



Con más de una década de trayectoria, Sttefany Constanza sigue siendo un enigma para muchos que no la han podido ver desempeñarse ,como lo hace, en tarimas de todo el país. Con una o dos presencias en la televisión apenas, Sttefany es un misterio que ha ido marcando peldaños, dueña de un repertorio riquísimo que va más allá del merengue, con una gracia enorme, un swing que en ella es un don, un repertorio amplísimo y una versatilidad sin fronteras.



El ampllio repertorio bailable de Steffany, y la calidad de su voz junto a su frescura en la interpretación, la hacen ver como una genuina princesa del merengue, perfectamente centrada en su arte y dispuesta a conquistar el mundo. ¿Irá pronto a Guatemala? Habrá que preguntarle a su manager, Luis Medrano.