Decenas de textos periodísticos han sido titulados de manera errónea; algo que sin dudas ha sido beneficioso para el exponente urbano, toda vez que el Festival de Cine de Cannes es el más prestigioso del mundo. Pero no, Bad Bunny no ha sido nominado al Festival de Cine de Cannes. Sino a otro.



El video clip del tema “El Apagón” fue nominado, pero a otro evento que se celebra en la ciudad de la Costa Azul francesa.



Cannes es sede de muchos eventos. De eso vive la ciudad. Por eso cuenta con un Palais du Festival construido en los años 50, después de ganar la puja para organizar un festival de cine que sirviera de contraparte a La Mostra de Venezia, creada por Musolini como punta de lanza del facismo en el cine.



Por ejemplo, cada año Cannes realiza el Midem o Marché International du Disque et de l’Edition Musicale, –en español: Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical, que dicho sea de paso no se ha vuelto a realizar después de la pandemia. También tiene lugar el Mipim (en francés, Marché International des Professionnels de l’Immobilier), lo que en español significa Mercado Internacional de los Profesionales en Inmuebles, una feria que tiene lugar en el mes de marzo cada año, desde 1990.



En Cannes se realizan cada año desde el 2000 los NRJ Music Awards, que son unos premios musicales creados por la cadena de radio francesa NRJ en colaboración con el canal de televisión francés TF1.

En febrero realizan el denominado The International Festival of Games, un evento de competencia de bridge, belote, backgammon, ajedrez, damas, tarot y más.



En septiembre hacen el Festival de la Plaisance, un evento para los entusiastas de los barcos en el Vieux Port.



Y así, muchos más como el Festival de Performance de los actores internacionales; el mercado de viajes de lujo internacional; Le Festival d’Art Pyrotechnique (dedicado a los fuegos artificales) y el Festival de Cine Panafricano.



¿Cuál festival nominó a Bad Bunny?



El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions (el Festival Internacional de la Creatividad)​ es un evento global del diseño, marketing, publicidad y relaciones públicas. Dura siete días e incluye los premios Lions.



En él fue en el que el clip de Bad Bunny fue nominado dentro de la categoría “Entertainment Lions For MusicMusical” en el subacápite Branded Content for Music (o contenido de marcas para música). El Grand Prix de éste recayó en “Beautifull Live”, de Michael Kiwanuka, un clip que acumula algo más de 341 mil visualizaciones en Youtube, pero de excelente realización. Entre los premiados está Rosalía con su disco Motomami con dos premios, uno de oro por la experiencia en Tik Tok, y su sentido de creación de una comunidad y compromiso de los fans. Y otro de plata por Contenido de marca para música, en cuanto a excelencia en videos musicales.



El video oficial de Bad Bunny “El apagón. Aquí vive gente” no ganó nada. Quedó como finalista como parte de una larga lista. Sin embargo ha acumulado 14 millones de vistas en 9 meses. Pero evidentemente no es eso lo que se persigue, sino calidades. De cualquier manera el audiovisual de Bad Bunny es una contundente denuncia social sobre la privatización de los servicios públicos, el enriquecimiento de unos pocos, y el continuo empobrecimiento de los nativos de Puerto Rico, debido a políticas erróneas. Y todo eso está de alguna manera expuesto en el video de 22 minutos que incluye un reportaje de Blanca Graulau.



Vale destacar el máximo galardón en Film Craft: la pieza estadounidense “We cry together. A short film”, un cortometraje creado y producido por Kendrick Lamar, que interpreta al personaje masculino de la historia, al que da réplica la actriz Taylour Paige. Según Kim Gehrig, presidenta del Jurado de Film Craft se trata de “una obra pionera que utiliza el arte cinematográfico en todas sus facetas para crear una obra seminal y definitoria del género. Hay tantas decisiones creativas en la dirección y ejecución de esta película que el arte es lo que alimenta su poder evocador.

Festival Cannes Lions Internac. de Creatividad

En 2013, el Festival lanzó una nueva categoría llamada “La Innovación Lions”, para la tecnología y la innovación que facilite la creatividad. Otros premios incluyen La Compañía más Importante del Año, Red del Año, Agencia de Medios de Comunicación del Año, Agencia del Año, Agencia Independiente del Año, Persona de Medios de Comunicación del Año, Marketer del Año y la Palma de Oro a la Mejor Empresa de Producción, entre muchos otros.