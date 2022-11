La industria cinematográfica dominicana cuenta con un puñado de directores, empecinados en cambiar la historia del cine de la media isla: Nelson Carlo de los Santos, José María Cabral, Héctor Valdez, el dúo de Natalia Cabral y Oriol Estrada, el de Laura Guzmán e Israel Cárdenas, Yanilis Pérez, e Iván Herrera, el director de Bantú mama.



“Esto es un hito para la industria cinematográfica dominicana”, ha afirmado la directora de DGCine, Marianna Vargas Guriliova.



Esta película ha sido adquirida por Array Realising, por Array Releasing, de Ava DuVernay, y se ha estrenado en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, a través de Netflix, con tanto éxito que se encuentra entre las películas independientes más populares de la plataforma.



A raíz de su salida en Netflix Bantú mama ha obtenido un sinnúmero de críticas positivas de grandes medios especializados internacionales y de Hollywood, tales como Variety, The New York Times, The Wrap, IndieWire, The Hollywood Reporter, Deadline, entre otros.



Este filme, dirigido por el dominicano Iván Herrera y coescrito con Clarisse Albrecht, es la selección oficial para representar a la República Dominicana en los Premios Oscar 2023, en la categoría Mejor Película Extranjera (“Best International Feature”).



Según supo elCaribe Herrera había cedido la distribución a una empresa inicialmente cuyos resultados no eran los que esperaba; así que compró para atrás su película y cuando en Array se enteraron, le hicieron la propuesta que ahora sí ha sido exitosa. El sueño de Ivan se va haciendo realidad.



Tener como distribuidora a Array Releasing de Ava DuVernay. “confirma que la película tiene sus valores, tiene esa calidad, trae ese mensaje y todo lo que implica para que los ojos de la industria a nivel internacional se hayan puesto en el filme”, dijo en una nota.



Tilane Jones, presidente de Array, estimó que “este drama profundamente conmovedor y vívidamente dibujado, bellamente dirigido por Iván Herrera y coescrito con la productora Clarisse Albrecht, es una visión audaz que estamos encantados de compartir con el público”.



Vargas Gurilieva, entusiasmada por lo que puede representar este filme, indicó su orgullo porque “este filme sea la representación del país ante los Premios Oscar 2023. Destacamos la visión de los productores en internacionalizar esta producción dominicana, llegando a públicos más allá de nuestras fronteras. ¡Enhorabuena!”, concluyó.

Algunos datos de la película Bantú mama

Director: Ivan Herrera

Guionistas: Clarisse Albrecht & Ivan Herrera

Director de Fotografía: Sebastian Cabrera Chelin

Casting: Ivan Herrera, Edna Lerebours & Lea Lerebours (www.vanilla.do)

Diseño de Producción: Karla Read​

Vestuario: Palma Ruiz

Editores: Pablo Chea, Israel Cardenas

Music: Mediumship Music LS/Boddhi Satva

Festivales Internacionales: Estreno mundial en el SXSW Film Festival 2021, presentada en el BFI London Film Festival y Urbanworld. Premios en el Festival Internacional de Cine de Durban Festival de Cine Latino e Ibérico en Yale, 47/Festival de Huelva, Festival de Cine Fine Arts, Nova Frontier Film Festival, y Quibdó África Film Festival, la película es producida por Herrera, Albrecht, Franmiris Lombert y Nicolas LaMadrid.