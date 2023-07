Yina Jiménez Suriel forma parte del equipo curatorial del evento, previsto para septiembre de 2024 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.



Entre los jóvenes talentos dominicanos se encuentra Yina, que tiene un máster en estudios visuales. Su práctica es una investigación continua sobre procesos emancipatorios contemporáneos y la construcción de la imaginación. Es editora asociada de la revista Contemporary And (C&) para América Latina y el Caribe. Ha realizado residencias en la Delfina Foundation (Londres, Inglaterra) y en KADIST, San Francisco (Estados Unidos), y participado en varios programas públicos y talleres a escala internacional.



La Fundación Bienal del Mercosur anunció la celebración de la 14va. edición de esta muestra internacional de arte contemporáneo, para septiembre del 2024 en Porto Alegre, Brasil.



El curador jefe designado es el brasileño Raphael Fonseca, quien se hará acompañar de los curadores adjuntos Tiago Sant’Ana, de Brasil, y Yina Jiménez Suriel, de República Dominicana. Juntos asumen el reto de diseñar los marcos conceptuales, seleccionar a los artistas y definir los lugares de exhibición, así como la programación y publicaciones de este evento referente del arte más actual en América Latina.



El anuncio de Yina se hace a tan solo meses de su participación en la Feria Arco Madrid 2023, como co-curadora de la sección Opening by Allianz, consolidando así su carrera en el circuito del arte internacional.



Este año Yina ha sido seleccionada como curadora del programa The Current IV de la Thyssen Bornemizsa Contemporary Art 21-Academy, un proyecto de investigación de tres años titulado “Otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua”, enfocado en el océano y las montañas submarinas del Caribe.