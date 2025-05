La joven artista realizó un nutrido lanzamiento de disco, con el cual llama la atención por su versatilidad, calidad vocal y sentido del espectáculo.



El concepto de vedette viene de la Francia del siglo XIX y son las artistas principales de los espectáculos de los más importantes cabarets (no en la acepción dominicana, claro) y centros de entretenimiento, como Moulin Rouge en París, y Tropicana en La Habana. Se trata de las estrellas de los music hall, del vodevil, de la revista musical y del show de variedades.



¿Queda alguna de las grandes vedettes vivas? Han muerto Rosita Fornés, Ninón Sevilla, hace muy poco Tongolele. Viva queda Olga Breeskin, con 73 años.



Pero lo principal es que las vedettes tienen que ser buenas cantantes, buenas bailarinas y buenas actrices. La vedette suele ser una figura emblemática de la moda y el estilo, con una imagen que refleja el glamour y la sensualidad de la época. Todo eso lo tiene Chelsy, y nadie como ella en el mundo urbano para llevar con orgullo esa especie de título nobiliario del show bisness: “La Vedette Urbana”.



En su arte, Chelsy reúne y expone cada una de esas acracterísticas. Pero a Chelsy no le ha sido fácil. Bueno, probablemente a nadie le sea fácil. Contra viento y marea ha logrado campear los obstáculos, los rifirafes de las redes, las enviditas y las envidotas que le han ido cercando, como grandes olas que ha logrado surfear. Ella ha logrado salir a flote por varios factores: en primer lugar gracias a su talento innegable; Chedy García, La Mamá Gallina, la ha defendido de ataques y delirios, de prejuicios por ser su hija y de mediocridades, en segundo lugar; y por último gracias a que cuenta con las posibilidades financieras para llevar a buen puerto su esfuerzo personal.



Si bien aún no tiene listo su show, con el cual, de prepararse con una puesta en escena como Dios manda, sería un producto atractivo con gran potencial para comercializarse, Chelsy ha estrenado Afrodita con varios de los videos que han ido saliendo desde el año pasado.



Afrodita



Chelsy dio detalles en la presentación de su disco, de lo que significa el álbum, de sus colaboraciones y su rol como compositora.



La nueva vedette ha promocionado las canciones “Libertina”, “Shorties”, “Carnita” e “¿Y tú qué?”, una colaboración con los urbanos Yomel El Meloso, Nino Freestyle y Shelow Shaq, los cuales están colgados en sus plataformas digitales con sus audiovisuales.



Según ella, el álbum abarca géneros como reguetón, trap, jersey, R&B, dembow y rap, y con él trata de ofrecer un espacio de expresión auténtica sobre las mujeres, invitándolas a conectar con su libertad sexual, su fragilidad y su fuerza interior. “Cada canción es un himno a la libertad: libertad de sentir, de expresar, de ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo”. Y continuó: “Es un espacio sonoro donde pueden reconocerse, empoderarse y disfrutar sin miedo”.



La mayoría de las canciones de este álbum, “Afrodita”, que es distribuido por Chosen Few, son de la autoría de la propia artista.



El disco contó con la producción de Yoyo, como productor principal; John Neón y Claudio Ortiz. La compañía There Seven Music, la representa a nivel nacional e internacional. La distribución del disco corre a cuentas de la empresa CFD Distro, de Miami.

Las canciones del álbum “Afrodita”, de Chelsy

“Rainao”, “Cuídate”, con El Fother; “Princesa”; “Boxer”, con Black Jonas Point; “Pelorizo”; “Desespera”, con Menor Bronx”; “Libertina”, “Fuete”, con Químico Ultramega; Frízate”; “Shorties”, con Yaya la voz; “Carnita”; “Bandolera”, con Gailen La Moyeta, “Poseída”; “En el 12” y la número 15 titulada “¿Y tú qué?, con Yomel El Meloso, Nino Freestyle y Shelow Shaq.