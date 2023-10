El reconocido cineasta dominicano José María Cabral se convirtió durante algunas semanas en parte del paisaje público de Capotillo, atraído por el fenómeno sociológico de la popular calle.



José María Cabral tiene un instinto animal para la noticia. En el fondo de él habita un periodista, un auscultador de temas socialmente importantes.



Esa sensibilidad dejó entrever su oreja cuando puso en cines su primer largometraje de ficción titulado Excesos (2008), que comenzó a rodar sin cumplir 20 años. Y del cual parece que ni quisiera escuchar

Suyos son otros filmes con clara búsqueda dentro de los planteamientos sociales que atañen al mundo de hoy, pero sobre todo a República Dominicana. Carpinteros (2017) explora el mundo de las cárceles dominicanas; dirigió también Hotel Coppelia (2020), entre otras.



Durante algunas semanas estuvo trabajando, primero en la investigación y luego en el rodaje de “La 42”, un filme que entró de inmediato en etapa de posproducción.



El joven director planea entregarlo a pantallas en la segunda mitad del año 2024.



A través de una nota, explicó que su nueva propuesta busca retratar las vivencias de la muy nombrada calle de la 42 en el populoso sector de Capotillo del Distrito Nacional, conocido por su vida callejera y realismo urbano, que es disfrutado por unos y temido por otros.



Para el rodaje de la película, Cabral estuvo inmerso en el sector de Capotillo desde enero de este año filmando día y noche las interacciones de los residentes de la zona, así como sus negocios, fiestas , las cuales han sido sede de multiples videoclips musicales que se han grabado en dichas calles.



“Este ha sido uno de los procesos más enriquecedores que he tenido en mi carrera. Poder conocer a los artistas y a la gente revolucionaria de la 42 es inspirador”, afirmó sin el más mínimo rubor.



“Se habla mucho de la calle y los teteos a gran escala, pero lo que buscamos con el documental es ponerles cara y nombre a esas personas que están transformando el lugar”, expresó José María Cabral.



“El proceso no termina ahora, pero estoy agradecido con todo Capotillo, la 42, ZM Music, Demetal, todo el cast y crew. El año que viene informaremos sobre fecha de estreno y posibles recorridos”, agregó en la nota.



Capotillo en el crew y en el cast



El documental fue escrito por José María Cabral y Miguel Yarull, trabajando con el talento local de Capotillo tanto detrás como delante de las cámaras.



Cuenta con la participación de ZM Music, una compañía de artistas radicados en la 42 bajo el liderazgo de Demetal. Demetal y ZM son el eje principal, junto a otros personajes masculinos y femeninos que conforman la 42.



“El proceso me recordó a mi película Carpinteros, ya que en ambos proyectos me sumergí nueve meses estudiando el lugar antes de tirar el primer plano”, señaló Cabral.



La 42 se ha convertido en una atracción para exponentes urbanos e influencers de ese mundo, que encuentran allí un espacio para compartir sus expresiones y convivir con los residentes del lugar.

Abordaje social desde el género documental

Además de algunos títulos cinematográficos que abordan la temática social desde el largometraje de ficción, Cabral es autor de al menos tres documentales, según su página de Wikipedia.



Súbete al Progreso (2009), enfrenta con sátira la construcción del metro en una población sin educación ni salud.



Un millón por Sobeida (2010) sobre la Isla de Plástico (2019) sobre el tema del medio ambiente y las agresiones a través de los plásticos.