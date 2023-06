Covi Quintana: Hay medios que apoyan y otros muy amarillistas con el morbo…yo me disfruto todo 

Quintana habló de los comentarios y memes que surgieron en redes sociales tras el lanzamiento de «La Cura» indicando que se disfruta todo y no dejará de escribir canciones por ello

La artista dominicana Covi Quintana lanzó la semana pasada su nuevo disco “De: Mi Para: Ti” desde el Teatro Lope de Vega Santo Domingo. Durante un encuentro con la prensa contó a elCaribe lo que significa este nuevo disco para ella, tanto de manera personal, como para su carrera.

También habló sobre las controversias generadas tras el lanzamiento de su nuevo albúm, en especial su canción «La Cura», en la que revela su orientación sexual, y el estado actual de los géneros no tan populares en el país, como el pop, indie y alternativo.

¿Qué significa para Covi Quintana “De: mí para: Ti”?

Un disco muy personal. Yo siempre he dicho que en mis canciones viven toda mi verdad, básicamente son 15 canciones de amor, desamor, nostalgia, de desahogo. He venido pasando por subidas y bajadas como todos los seres humanos y la verdad entiendo que florecer exige pasar por todas las estaciones. Este disco es lluvia, es tormenta es sol y al final un gran arcoíris.

La cura es una canción donde hablo un poquito de todo, de mi vida amorosa, familiar y religiosa.

Te caracterizas mucho por ser Covi en tus canciones, pero si tuvieras que graduar el nivel de lo que tanto te representa este disco, ¿qué porcentaje darías? ¿En qué se diferencia De: ti Para: mí de los demás álbumes?

Esto es un 300%. Del cielo a la tierra el cambio, ni siquiera en sonoridad, sino como tú dices, en la forma que ya estoy abriéndome con mis canciones, con mis amigos, con mis fans, con la prensa, o sea con todo, es un cambio del cielo a la tierra, es un disco muy honesto, muy personal, pero cuenta las cosas tal y como son, ya no le estoy dando tantas vueltas al asunto, creo que ya es Covi.

¿Qué tan arriesgado puede ser para un artista cantar sobre lo que piensa, sobre lo que es y sobre lo que siente, especialmente en este país?, y ¿cómo ha sido tu experiencia con este álbum?

No lo siento arriesgado porque soy yo, fui yo simplemente, no fue ni siquiera el miedo, fue como quien dice, hoy se sube y vamos arriba, no es arriesgado. Obviamente el qué dirán. Hay medios que apoyan, y otros muy amarillistas, con el morbo. Me puse tendencia en Twitter, fue genial. Los memes, los comentarios, de verdad, yo me disfruto todo, porque eso no hace ni que me ofenda, ni que sea menos, ni que deje de escribir canciones, al contrario, vienen más discos, más canciones. Viene de todo.

Estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo, del cambio que he dado, de tener la valentía de poder enfrentar mis heridas, ni siquiera de estar abierta, sino de enfrentar esas heridas que uno tiene y poder contarlas al mundo, me parece tan bonito.

¿En qué estado crees que está el género pop en RD?

Muerto, súper muerto, lo siento. Somos muy pocos los cantautores, todo el mundo se está tirando a lo urbano, aunque también apostando a un nuevo merengue que me parece increíble. Yo soy de las que también lo está haciendo, el final de mi disco es un merenguito, de unas sorpresas que vienen en camino para salir de mi zona de confort, no por seguir una racha, nada que ver. Va a ser algo súper distinto a lo que está sonando. Lo que pasa es que la gente está apostando a otros géneros y por eso el pop está muerto y no esté mal, pero también estaría bien.

¿Entiendes que es vital para otros artistas pop, alternativo e indie, los cuales no son tan populares aquí como la bachata, el merengue o el dembow, abrirse camino y crear, paralelamente, carrera en otros países, enfocarse en otros públicos fuera de aquí?

Totalmente. Estoy cansada de decirlo, tengo compañeros que entran en lo pop pero son un poco más indie y alternativos, Solo Fernández, Pororó, Snenie, hay muchos artistas que están apostando y siento que aunque no se note, poco a poco ya van tocando tierras extranjeras. Todavía no se está notando aquí, pero si lo están notando fuera y eso es muy bonito.

Has tenido buena aceptación en otros países latinoamericanos, especialmente México, ¿dónde sientes que te apoyan más?

Nadie es profeta en su propia tierra. Ese es un dicho que aunque no quiero decir que no soy profeta en mi tierra porque me han dado mucho apoyo impresionante. Me está yendo muy bien en México, estoy viviendo allá una temporada porque estoy estudiando producción musical. Estoy ampliando mis conocimientos sobre lo que hago, porque este es un disco que produje yo en casita, en la cuevita, que también escribí yo y nada, me gusta siempre subir un escaloncito, yo siempre doy un paso más.

¿Cuáles son las metas personales de Covi Quintana para este año?

Soy muy exigente conmigo, nunca me detengo a agradecer, lo que soy, lo que hago y lo que he logrado. Siempre ando muy de prisa. Sin prisa pero sin pausa, pero siempre con un poco de prisa, no me he dado el chance de agradecer o de simplemente detenerme a ver lo que he logrado y creo que es uno de los retos de este año o una de las metas este año. Pararme y darme un poquito las gracias por lo que hago.