El documental producido por Jessica Hasbún y Kelvin Liria es dirigido por Tito Rodríguez. La postproducción es de La Nave Lab.



La noche del martes Jessica Hasbún estaba especialmente sensible y con lágrimas a flor de piel. Decía sentir que le nacía un tercer hijo. Se refería a “Orgullo de Quisqueya”, un documental sobre la diáspora dominicana que llegará el 28 de septiembre a la pantalla grande en las salas de Caribbean Cinemas.



No se trata del primer trabajo sobre la diáspora en el país. Está el antecedente de “Por eso vengo al río”, un extraordinario trabajo de Fernando Blanco, que registra el drama de una dominicana que ha vivido -y sigue viviendo- la tragedia de la guerra en Siria y su separación forzosa de su esposo y su segundo hijo.

Emigrar es siempre un drama. Se queda atrás un país, memorias, olores, sabores, pero sobre todo personas que quizás nunca más vuelves a ver.



“Orgullo de Quisqueya” parece irse por la parte más positiva, más alegre, y no menos importante, que es la de quienes triunfan en otros países.



Así, el documental que cuenta con la dirección de fotografía de Oliver Mota y la producción de línea de Carlos Germán, aborda las historias de la dominicana Julissa Reynoso, primera mujer embajadora de Estados Unidos ante el Reino de España, siendo la embajadora más joven en la historia de Estados Unidos. También la de la arqueóloga Kathleen Martínez, la arqueóloga dominicana quien tiene 20 años buscando la tumba donde descansan los restos de Cleopatra. No falta el cantautor dominicano Vicente García, ganador de Grammy Latinos, quien desde Bogotá, ha logrado lanzar su carrera.



Scarlin Hernández, ingeniera de la Nasa oriunda de Jánico, también está en el documental; así como José Ramón Genao, primer estudiante del sector público que consigue una beca completa a la Universidad de Harvard; entre otros que ponen en alto la dominicanidad.