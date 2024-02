¿Cuántas personas potencialmente pueden beneficiarse de ese espacio cultural que hoy está cerrado?

Si sabemos que un año tiene 52 semanas, y el Anfiteatro da cabida a 2,000 personas, pensemos que con una actividad a la semana, promedio, se daría cabida a 104 mil personas.



Si establecemos un promedio de precio de las boletas en 2,000, estamos hablando de 208 millones de pesos que se están moviendo al año.



Esto sin contar lo que se paga de impuestos, más los gastos que tiene el productor, como son alquiler de planta eléctrica, de luces, de sonido adicional; hoteles, Ay B, transporte, aviones, personal de seguridad, personal de montaje y desmontaje, etc. Más lo que mueve tangencialmente como taxis, parqueos, ventas de agua y otras bebidas, ventas de comestibles y más.



En total, económicamente se beneficirían más de 500 familias cada semana, lo cual en un año ascenderían hipotéticamente a 26,000 familias impactadas económicamente.



De esto es de lo que se habla cuando se menciona a las industrias culturales. No puede ser que por 10 personas que se oponen a que el Anfiteatro funcione, se dejen de beneficiar 104 mil personas al año.



A gozar con orden



Como decía la canción En Casa del Licenciado: “¡Compañeros, con cordura, controlen el movimiento de la cintura!”.

Así se ve una noche de presentaciones.

Para que el Anfiteatro funcione adecuadamente, es imprescindible que se haga bajo un horario determinado. Por ejemplo, no puede ser más allá de las 10:00 de la noche.



Los conciertos y espectáculos deben realizarse bajo restricciones en el sonido. Debe adquirirse y adecuarse una concha acústica como la del Anfiteatro de Puerto Plata, que reduzca los decibeles del sonido.



Que antes y después se active un servicio de autobuses que alivie la zona rápidamente. Y de limpieza de la zona.



Debe seleccionarse un tipo de artistas y repertorios que no agredan la convivencia de los vecinos del anfiteatro. Preferiblemente debería dedicarse a conciertos de música de autor, pop, jazz, y otros. La música urbana tiene otras posibilidades y otras áreas.



Asimismo espectáculo de danza y ballet, de teatro, sea dramas o comedias.



El Anfiteatro debe tener un patronato integrado por figuras de índole moral intachable. Cada evento debería ser aprobado por el patronato cuando todavía esté en planes.



La zona debe beneficiarse a la vez del Anfiteatro. ¿Cómo? Garantizándole determinada cantidad de asientos de primera fila, por ejemplo: cuatro en cada concierto.



¿Podemos darnos el lujo de seguir con un anfiteatro muerto? ¿Y que por no molestar a 10 personas se deje de beneficiar 26,000 familias económicamente y se vean afectados 104,000 espectadores?

Vista aérea del anfiteatro.

RD$208 MM

Se calcula que el Anfiteatro estaría moviendo unos 208 millones de pesos al año, solamente en ventas de boletas. Eso sin contar otros beneficios.

26,000

Familias se beneficiarían directamente de los conciertos, eso sin contar los indirectos.