Esta vez ha sido el propio artista quien ha deseado reprogramar su concierto. José Luis Rodríguez “El Puma” ha enviado un comunicado a los medios y a la empresa productora del concierto Vibra Productions.



El popular cantautor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, uno de los clásicos vivientes de la gran música romántica latinoamericana, considera que no son momentos para realizar conciertos de música popular sin herir la sensibilidad del pueblo dominicano.



“Querido amigos y amigas, la tragedia de la discoteca Jet Set ha enlutado no solamente a República Dominicana, sino a todos los que tengan sensibilidad en el mundo”, afirma.



“Las escenas de dolor de todo un pueblo unido alrededor de sus víctimas y las familias afectadas obligan al sentido común. Con tal motivo he decidido reprogramar el concierto Atrévete Sinfónico, que estaba previsto para el próximo 26 de abril en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional”, expresa a través de un comunicado el intérprete de “Dueño de nada”, “El pavorreal” y “Tendría que llorar por ti”, entre muchas otras canciones inolvidable del cancionero continental.



“Les ofrezco mis más sentidas condolencias a todos los familiares de las víctimas, entre ellos a los hijos y hermanos de mi querido amigo Rubby Pérez, quien fue adorado en mi tierra natal”, expuso en el comunicado.



“En honor a todos los que perdieron la vida, los heridos y los que todavía se encuentra internos, he comunicado a Vibra Productions, la necesidad de reprogramar para otra fecha, mi anhelado reencuentro con ustedes, para el cual serán válidas las boletas en poder de quienes ya la han adquirido”, concluye el comunicado que ha enviado “El Puma”, tanto al pueblo dominicano como a los oragnizadores del concierto.



La nueva fecha



Por su parte Billy Hasbún CEO de Vibra Productions, informó a través de su rwelacionista público, que la nueva fecha será el 3 de septiembre de este año.



La esperada presentación del concierto “Atrévete Sinfónico” de José Luis Rodríguez, “El Puma”, cuenta con el acompañamiento musical, en vivo, de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez.



La primera vez que El Puma vino a República Dominicana formaba parte de la orquesta de Billo Frómeta. El cantante nacido en Caracas, Venezuela, el 14 de enero de 1943, fue sometido a un doble trasplante pulmonar que le salvó la vida y sigue cantando como siempre.

Datos de reprogramación del concierto

Concierto: Atrévete Sinfónico

Artista: José Luis Rodríguez (El Puma)

Acompañamiento: Orquesta Filarmónica de Santo Domingo

Lugar: Teatro Nacional

Producción: Vibra Productions

Fecha: 3 de septiembre 2025

Hora: 8:30 pm

Boletos (Uepa Ticksets): Foso RD$8,000; Front stage RD$7,000; VIP RD$6,000; Balcón RD$4,500. Los comprados para la fecha antes prevista, son válidos.