Las canciones de José Luis Rodríguez “El Puma” han acompañado a varias generaciones de iberoamericanos. Con 80 años y un trasplante doble de pulmón de diferentes donantes, sigue en pie.



La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito recibió la noche del sábado a El Puma, un señorque en 1963 debutó con un álbum de estudio con Billo Frómeta. El disco se tituló “Con Billo”.



Esta vez regresó a República Dominicana para renovar su amistad con el país más solidario y hospitalario del mundo y de algún modo agradecer al dominicano Billo Frómeta aquel respaldo temprano.



Su concierto, esta vez sinfónico, bajo la dirección de Amaury Sánchez, comenzó con Por si volvieras, un tema de 1978 firmado por Manuel Alejandro. En eguida pidió nivelar el sonido y cantó Dueño de nada, del mismo autor, de 1982. Dos exitazos para comenzar, como quien dice “llegué yo”. Las canciones fueron coreadas por el público que casi llenó el Teatro Nacional.



“Este fue el primer país que visité cuando inicié mi carrera internacionalmente y el primero que me invitó fue Johnny Ventura”, dijo y agradeció a Amaury Sánchez el acompañamiento con la orquesta Filarmónica.

Siguió Tendría que llorar por ti, Atrévete. Cada canción fue acompañada por el gran coro de los presentes, que se pusieron de pie en más de una ocasión.



Habló de la esposa y de la amante. La música comenzó y él dijo “da capo, da capo” y entonces arrancó el drum. Amante eterna, amante mía.



Luego, con su banda y secuencia el bolero ranchera Échame a mí la culpa, de José Ángel Espinoza. Seguido de la canción Los amigos, grabada después de sus problemas de salud, aunque estaba para hacerlo desde antes.



Acompañado de la Filarmónica hizo entonces Voy a conquistarte. Silencio. Siguió con otro de sus éxitos, Hay muchas cosas que me gustan de ti. La canción se quedó a la mitad y decidió seguir con otra: De punta a punta, con ovación incluida. Culpable soy yo. Fue a comenzar otra canción y se dio otro problema. Ambas veces se debieron a fallos técnicos con la secuencia.



Dijo después un poema a Cristo. Fue cuando cantó Agradecido. Entonces anunció que iba a cantar con Julio Iglesias. Y salió Julio Sabala, quien terminó haciendo a Rafael y a Julio. Algo improvisado con Si a veces hablo de ti. Pero el micrófono no se escuchaba bien.



Después El Puma preguntó: “¿Uds saben qué cosa es la felicidad? Este ratico que estamos pasando por aquí es pura felicidad… estamos viviendo un momento que no sabemos si se va a repetir”, dijo. Y se cantó Tengo derecho a ser feliz. Luego se quitó el saco. Y cantó Qué se siente. Mientras, echó un pasito en el escenario.



Cantó Arrimate pa’ acá, de Juanito Márques, un tema que popularizaron en los años 60 la Orquesta Hermanos Avilés de Holguín en Cuba y la Orquesta Aragón, versión que seguramente conoció El Puma y la renombró como La Fiesta.



Luego cantó ya en la parte más festiva del concierto Boca dulce boca, Pavo rea y, Agárrense de las manos. La ñapa fue con Baila mi rumba y Diosito Santo.

Fortuna, actuaciones y discografía

José Luis Rodríguez cuenta con una fortuna de US$40 millones según celebrity Net Worth. El Puma, como se le conoce, ha acompañado su éxito como solista con sus roles de galán casi siempre, como Alejandro Montalván en la telenovela La señorita Elena (1975), Rodolfo en Carolina (1976) Gustavo en La Hija de Juana Crespo (1977) y El Guaracho en Estefanía (1979). Fue Vicente en Piel (1992) y Guillermo Guzmán en Trópico (2007). Tiene 46 discos como solista, tres al inicio con dos agrupaciones, aparece en 15 con Billo’s Caracas Boys, 21 recopilaciones, y 23 participaciones con otros artistas.