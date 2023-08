El buen gusto por la música inteligente se extiende subrepticiamente por la geografía dominicana.



No todo está perdido. Cada vez más irán apareciendo verdaderos bolsones u oásis, dentro del desierto en que se va convirtiendo el panorama musical nacional. Casi siempre son iniciativas de munícipes negados a que el buen gusto y las tradiciones se sigan deteriorando en las poblaciones donde hay pocas opciones para sus pobladores.



La falta de apoyo de insituciones del Estado y de las marcas comerciales a eventos que permitan subsistir a los géneros musicales que no son del universo urbano, está atentando seriamente contra la cultura en toda la geografía nacional.



Se desconoce si, por ejemplo, alguna vez antes de Jazz en Rincón, allá en Cabral, había conocido de conciertos dedicados al género.



El municipio de Cabral, en el sur profundo, acaba de realizar por segunda vez el concierto Jazz en Rincón.



El evento sorprende, toda vez que no es habitual que en tiempos en que otras pesudomúsicas acaparan al público joven, en la lejana provincia de Barahona, un grupo de personas convencidas de que en su pueblo hacen falta otras opciones, lo hagan realidad.



Según una nota, el concierto fue dedicado al Festival del Café Orgánico del municipio de Polo, un homenaje póstumo al músico Yorbi Manuel Féliz y al vocalista y guitarrista Genaro Féliz.



Los reconocimientos fueron otorgados por la Sala Capitular del ayuntamiento municipal de Cabral, mediante la Resolución 001 de fecha 26 de febrero del año 2023.



Jazz en Rincón comenzó con la banda municipal de música, compuesta por 18 integrantes, dirigida por Máximo Enrique Feliz Ortiz (Elvis) quienes intercambiaron géneros musicales, salsa y el jazz que, por primera vez, lo integran a su repertorio musical.



Los temas ejecutados por esta banda fueron: Zapatos de antes, Auntun leaves, Haana, Sway, Billie Jean, Señorita, Guantanamera, Oye cómo va, y Caballo.



Más música



Despúés de la introducción a cargo de la banda munisicipal, la segunda participación estuvo a cargo de la Cari Salve, quienes interpretaron: Ay Dios, Ay papi, y La luz divina.



Luego el grupo Aumbata, de Toné Vicioso, hizo All blues de Miles Davis, La calle (Cañuto blues) de Toné Vicioso, So sorry please de Bud Powell, Footprints, de Wayne Shorter y Gaga medley, en una adaptación de Toné Vicioso.



El cierre del concierto estuvo a cargo del bachatero Jánico Freidan Féliz, mejor conocido como Pepeco, acompañado de 10 músicos, quien con voz peculiar hizo un repertorio de las bachatas y merengues tradicionales que han interpretado las leyendas de dichos géneros en el país.



Los temas interpretados fueron el merengue Pantalones cortos, El alambre mío de Luis Vargas; Flor prohibida de El Varón de la bachata; Amor a medio tiempo, de Yoskar Sarante; El perrito, El guaguá de César Durán, de Pepeco el Ángel de la bachata, Cómo olvidar de Alex Bueno.



Según la nota, los organizadores del evento en Cabral estiman que Jazz en Rincón, con esta segunda versión, consolida la posibilidad de encaminarse a ser un escenario para que jazzistas del país expongan su brillante música. Según las fotografías se observa un público graneado compuesto por personas de diferentes generaciones.

¿Quiénes fueron los organizadores?

El concierto fue organizado por Eudis Garabito, Claudio Feliz Matos, y Ángel Rafael Féliz como productor general, con el apoyo de Augusto Valdivia de la Fundación Municipios al Día, Camel Féliz, Dilcia Gómez, Daris Cuevas, Franchin Cuevas y Máximo Enrique Feliz Ortiz (Elvis), Junior Féliz y Yubelis Pineda Ferreras, de Haina Digital TV.