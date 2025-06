El espectáculo se presentará el 5 de julio, a las 8:00 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.



Celia Cruz no solo estuvo prohibida en Cuba, sino que sigue prohibida en su país natal. Solo mencionar su nombre era señal de “aburguesamiento”, de “contrarrevolución”. La primera vez que cierto joven escuchó su música fue en Moscú, en 1978. Su amigo Andrés Rivero había entrado clandestino un disco de Celia. Un día le invitó a su komnata (habitación) y le enseñó el estuche del disco “Son con guaguancó” (1966). En el tocadiscos marca Vega, sonaba “Pa mí, tú no eres ná / tú tienes la bemba colorá”. ¿Y quién es esa?, dijo el joven asustado. “Esa es Celia… Cruz”, respondió Andrés. “¡Quita eso, quita eso, que nos van a mandar de vuelta para Cuba!”, dijo el joven.



La primera vez que Johnny Ventura estuvo en Cuba, se presentó en el Teatro Karl Marx, el 11 de julio del 2015. Casi al final del concierto El Caballo dijo que su visita a Cuba era gracias a una hermana suya que mucho le había insistido en que tenía que conocer Cuba. Entonces rodó el video en una gran pantalla a un costado del escenario. Apareció, por primera vez en 56 años, la imagen de Celia Cruz, que bailaba y cantaba con Johnny.



El público hizo un silencio sepulcral (¿de susto?), y como a los seis segundos comenzó un murmullo in crescendo que enseguida se convirtió en ovación estruendosa. Al día siguiente, estando en el camerino Johnny y aquel joven -el mismo que escuchó Bemba Colorá en Moscú-, llegó un supuesto empresario que en realidad era un enviado de la Seguridad del Estado: “Maestro -le dijo sin saludar al acompañante de El Caballo Mayor- ‘¡qué maravilloso espectáculo el de anoche! Lo único que no nos gustó fue lo de Celia Cruz. ¿Ud. no cree que podría quitarlo esta noche?’. El acompañante de Johnny no dejó que el artista respondiera: ‘¿Ud ve aquella puerta que está allá?’, señaló a unos 10 metros. ‘Ese es el escenario. Ud. sale ahí y le dice al público que esta noche no habrá espectáculo porque a Uds no le gustó lo de Celia Cruz. ¡Y si no va Celia, no va Johnny!’. El hombre salió asentando con la cabeza como quien dice ‘¡Tú verás lo que te va a pasar!’.



Dentro de poco más de un mes se cumplirán 10 años de ese momento. Celia, la más grande artista que ha dado Cuba, la que mejor ha sintetizado todos los géneros populares de la música cubana, y en ellos la identidad nacional (cada vez más perdida), sigue prohibida en su patria en el año de su centenario, que se cumple el 21 de octubre próximo.



Como parte de las celebraciones de los 100 años de “La Reina de la Salsa”, República Dominicana recibe el espectáculo “Celia Cruz: el musical”, el 5 de julio en el Teatro Nacional , protagonizado por la gran cantautora cubana Lucrecia, y un estelar equipo de que incluye a las dominicanas, Aidita Selman, en la producción de línea, y la actriz Lidia Ariza, en Celia en los últimos días de su vida. La joven actriz Yelidá Díaz encarna a Celia cuando era apenas una adolescente, luego la reconocida cantante y actriz cubana con residencia en Madrid, ganadora de diversas premiaciones incluyendo Grammys, Lucrecia, protagonizará esta presentación, quien en la piel de la guarachera cubana rememora los momentos de gloria en el mundo del espectáculo interpretando sus más grandes éxitos.



En este homenaje a Celia Cruz el papel de Pedro Knight su esposo lo interpretará Ramón Emilio Candelario.



Billy Hasbún, presidente de Vibra Productions, explicó que la espectacular producción estará acompañada por la Orquesta Celia Cruz All Stars interpretando sus canciones más icónicas.



“En escena estará un elenco de 12 bailarines, 16 músicos y un elenco de actores y actrices de primera. Hay música, mucho baile, drama, pasión y sobre todo mucha azúcar, con toda la energía y alegría de La Reina de la Salsa”, dijo Hasbún.

Celia Cruz el Musical

La puesta en escena fue concebida, escrita y dirigida por Gonzalo Rodríguez; la dirección musical es de Javier Concepción; arreglos musicales: Braily Ramos; producción de línea local, Aidita Selman; Producción Ejecutiva, Billy Hasbún, y derechos del musical, Omer Pardillo de Celia Cruz Entertainment.

El espectáculo de dos horas de duración recrea la vida de la legendaria artista mediante recursos multimedia a través de pantallas que muestran materiales de archivo, videos, fotografías y documentos personales inéditos. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y Boletería del Teatro Nacional.