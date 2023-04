El sábado de Semana Santa, como se ha hecho tradicional, un artista se presenta en Altos de Chavón.



Cuestión de nombres. Salomón Villada Hoyos ha tenido cuatro nombres artísticos. El primero fue Rayo. Pero se dio cuenta de que era fácilmente confundible con otro. “Todos los parceros (amigos) del colegio decían que escuchaban mi tema en la radio y un día que estaba escuchando la radio, me enteré que era la de ellos [de Rayo y Toby] y no la mía. Ahí fue cuando dije, ‘No, la música no es lo mío… esto va a ser un problema’”, dijo a la revista Billboard.



Luego determinó que fuese Faith (fe en inglés) antes de convertirlo a Faid, porque quienes lo entrevistaban casi siempre pronunciaban mal.



A partir del 2010 fue Feid hasta 2020, cuando por fin encontró su identidad artística. Entonces lanzó su nuevo alter ego El Ferxxo (se pronuncia Fercho). “Empecé a ser más fiel a lo que yo soy, y a mis raíces de Colombia. Abrí una puerta que en este momento es la puerta mas chimba que he abierto en mi vida, que fue la de mi identidad y la del Ferxxo. Me demoré mucho en darme cuenta que eso fue que debí hacer para conectarme real, real con la gente”.



¿Quién quita que vuelva a cambiar de nombre en otro momento?



Para demostrar que tenía sentido su nuevo nombre artístico, Ferxxo fue introduciendo en sus temas la jerga de Medellín. Así mor (amor), qué chimba (qué genial) y parchar (pasar el rato), se convirtieron en música. Reemplazó las letras en sus títulos con X para despertar la curiosidad. Los Latin Grammy nominaron Ferxxo (Vol. 1: M.O.R.) de 2020 y su sencillo “Porfa” con Justin Quiles como mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de reggaetón.



Pues sí, Ferxxo es el encargado del concierto que se dará en Altos de Chavón el sábado próximo.

Las boletas se venden en Uepa Tickets a RD$20,785 en Front Stage; mientras que VIP está a RD$6,850, y general a RD$4,530.