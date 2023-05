Enfocada en películas de autor y artísticamente atrevidas, la selección Un Certain Regard de 2023 ha incluido 20 largometrajes, 8 de los cuales son primeros largometrajes que también compiten por la Caméra d’or

Este año, la película de apertura fue Le Règne animal.

Presidido por el actor estadounidense John C. Reilly, el jurado estuvo integrado por la directora y guionista francesa Alice Winocour, la actriz alemana Paula Beer, el director y productor franco-camboyano Davy Chou y la actriz belga Émilie Dequenne.

Un Certain Regard 2023 finaliza con nota alta con la proyección de la película de Alex Lutz Une nuit.

Un Certain Regard Prize

HOW TO HAVE SEX

directed by Molly Manning Walker

1st film

New Voice Prize

AUGURE (OMEN)

directed by Baloji

1st film

Ensemble Prize

CROWRÃ (THE BURITI FLOWER)

directed by João Salaviza & Renée Nader Messora

Freedom Prize

GOODBYE JULIA

directed by Mohamed Kordofani

1st film

Directing Prize

Asmae El Moudir

in KADIB ABYAD (THE MOTHER OF ALL LIES)

Jury’s Prize

LES MEUTES (HOUNDS)

directed by Kamal Lazraq

1st film