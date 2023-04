Email it

El Festival de Cannes ha anunciado que Martin Scorsese presentará en estreno mundial Killers of the Flower Moon, su nuevo largometraje.

El festival de cine más importante del mundo se realizará del 16 al 27 de mayo.

Scorsese ganó la Palma de oro en Cannes por Taxi Driver en 1976.

El evento supondrá el regreso del cineasta a la Selección Oficial por primera vez desde la presentación de After Hours en 1986.

El comunicado dice que el Festival de Cannes se complace en recibir a Martin Scorsese, de 80 años, el próximo mes de mayo en la Croisette.

Junto a él estarían Leonardo DiCaprio con quien ha colaborado Scorsese en 6 ocasiones; y Robert De Niro, con 11 colaboraciones.

En el filme actúan también Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers. Igualmente JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal.

Otras figuras observables en el trailer, son Brad Pitt, el reciente ganador del Oscar Brendan Fraser, entre otros.

La película se proyectará el sábado 20 de mayo en el Grand Théâtre Lumière, según fuentes del festival.

El filme está basado en el libro más vendido de David Grann, con adaptación cinematográfica de Eric Roth y Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon está ambientado en la década de 1920 en Oklahoma. Describe el asesinato en serie de miembros Nación Osage, cuyos territorios eran ricos en petróleo. Esa serie de crímenes brutales fue conocido como el «Reinado del Terror».

De Niro, Scorsese y Di Caprio, tres descendientes de italianos y buenos amigos (Fuente externa)

Registro de Scorsese en Cannes

El gran director, guionista, actor y productor, Martin Scorsese ha dedicado su vida al cine y es considerado un clásico viviente.

Tras obtener la Palma de Oro en Cannes en 1976 con Taxi Driver, regresó en 1986 a la Sección Oficial con After Hours, con la que ganó el Premio al Mejor Director.

En 1998 fue presidente del jurado que entregó la Palma de Oro al director griego Theo Angelopoulos por Eternity and a Day.

Cuatro años más tarde presidió el Jurado de la Cinéfondation y Cortometrajes junto al director iraní Abbas Kiarostami.

Desde 1990, Martin Scorsese ha dirigido The Film Foundation, una organización dedicada a proteger y preservar la historia cinematográfica mundial.

Desde su fundación ha presentado numerosas películas rescatadas en Cannes Classics.

Los organizadores del festival dicen que el suceso del regreso de Scorsese «ya promete ser memorable».

Datos de la película

Título en español: Asesinos de la flor de la luna

Dirección: Martin Scorsese

Producción ejecutiva: Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul.

Reparto: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone.

Procedente de Apple Studios, Killers of the Flower Moon se produjo junto con Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way.

The Apple Original Film Killers of the Flower Moon se estrenará por primera vez exclusivamente en los cines, en asociación con Paramount Pictures, de manera limitada el viernes 6 de octubre y el viernes 20 de octubre en los Estados Unidos.

El lanzamiento en Francia está programado para el 18 de octubre de 2023. Luego se transmitirá globalmente en Apple TV+.