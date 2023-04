Indiana Jones regresa al Festival de Cannes para el estreno mundial de Indiana Jones and the Dial of Destiny, dirigida por James Mangold y protagonizada por Harrison Ford como el héroe legendario.



Quince años después de la presentación en 2008 de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal dirigida por Steven Spielberg, Indiana Jones tendrá su estreno mundial el jueves 18 de mayo en el Festival de Cannes.



El 28 de junio subirá a los cines de Francia y el 30 en Estados Unidos.



En esta ocasión, el Festival también rendirá homenaje especial a Harrison Ford por su trayectoria.

El popular y octogenario actor subirá la alfombra roja del Palais des Festival junto a James Mangold el 18 de mayo. Con ellos, seguramente Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen. El evento marcará el esperado regreso del famoso aventurero a la Sección Oficial.



“En 1995, tuve el honor de venir a Cannes con mi primera película Heavy, como parte de Director’s Fortnite. Veintiocho años después, estoy orgulloso de regresar con un espectáculo un poco más grande. ¡Mis legendarios colaboradores y yo estamos muy emocionados de compartir con ustedes una nueva y última aventura de Indiana Jones!”, declaró el director James Mangold.



Directamente salido de la imaginación de George Lucas, mucho antes de la gran epopeya Star Wars, en 1981 cuando se reveló al mundo “En busca del arca perdida”, la primera parte de la saga. Dirigidas por Steven Spielberg, las aventuras de Indiana Jones conquistaron el corazón de millones de fans que lo siguieron durante 40 años.



En 2023, dirigido ahora por James Mangold, el aventurero del látigo y el sombrero alón de fieltro se propone conquistar a la nueva generación.



Mangold ha dirigido además de Heavy, Copland en 1997, la película biográfica sobre Johnny Cash; también Walk the Line en 2005 con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, quien se llevó el Oscar a la mejor actriz, y también 3:10 to Yuma en 2007 y Ford v Ferrari. En 2019. Producida por The Walt Disney Company y Lucasfilm, la película está producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos.

Algunas piezas actorales de Harrison Ford

Harrison Ford, la encarnación de una América heroica, ha interpretado algunos de los papeles más icónicos de los últimos 50 años, incluido Han Solo para George Lucas en Star Wars IV, V y VI, y Rick Deckard en Blade Runner de Ridley Scott (1982) y Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (2017).