Silvestre Dangond

El intérprete del vallenato colombiano ganador de dos Grammy Latinos, Silvestre Dangond, acaba de anunciar en el Festival Nacional de Compositores de San Juan del César, en su tierra natal La Guajira, Colombia, que se retira temporal y voluntariamente de los escenarios desde el 14 de enero de 2023.



Aseguró que estaba buscando “un sitio ideal para decirlo”, aunque prometió: “Volveré cuando lo sienta, volveré cuando me sienta diferente y con ganas de hacer algo para ustedes de la manera en que se lo merecen porque me lo han dado todo y merecen todo de mí”.



Así que una de las últimas presentaciones que hará será aquí, en República Dominicana, donde posiblemente sea la primera vez que se presenta en un concierto en que él es la figura central.



El 19 de noviembre de este año debutó como actor en la telenovela de RCN “Leandro”, que cuenta la vida del compositor vallenetero no vidente Leandro Díaz, fallecido en 2013.



Lugar: Marina Bartolomé Colón

Hora: 8:30 PM

Fecha: Sábado 17 de Diciembre

Precio:

• FRONT STAGE RD$11,910

• VIP RD$8,660

• VIP ARENA RD$8,660

• GENERAL RD$4,330

Noche de Navidad

Para dar continuidad a las celebraciones de la Navidad, del Ministerio de Cultura, este fin de semana regresa la música en vivo. El viernes 16 se presentarán Mártires de León, Diomary la Mala, Stevens Way y Mirelis Paredes y cierra con Chiquito Team Band. El sábado 17: Manerra, Lenny Abreu y la agrupación Toque Profundo. El domingo 18: Pavel Núñez y Los hermanos Rosario.



Lugar: Plaza de la cultura

Hora: 6:30 pm a 9:30 pm

Fechas: 16, 17, 18, Diciembre

Dj Adonis y sus amigos

El recientemente popular Dj Adonis se presenta por primera vez en grande en Santo Domingo, en el Palacio de los Deportes. Invitados Nino Freestyle, Chibala.



Lugar: Palaciod e los Deportes

Hora: 8:00 pm

Fechas: sábado 17 diciembre

Precio: ROMO FEO STANDING RD $2,500

PLATEA ROMO FEO RD$1,800

BALCÓN ROMO FEO RD$1,200

Zeo Muñoz

El cantautor dominicano radicado en EE.UU. se presentará en concierto este viernes en la capital.



Lugar: hard Rock café Santo Domingo

Hora: 9:00 PM

Fechas: Viernes 16 diciembre

Precio: SPECIAL GUEST RD$3,575, VIP RD$3,140, VIP BALCON RD$3,140, GENERAL – 1ER PISO RD$2,600, GENERAL – 2DO PISO RD$2,600, STAND UP RD$1,735

Stand Viejos

Cuquín Victoria, Boruga y Jochy Santos unen sus talentos a la celebración del buen humor navideño. Oppening show de Eduardo Santos. Produce Ramsés Peralta.



Lugar: Escenario 360, Galería 360

Hora: 9:00 PM

Fechas: Viernes 16 de diciembre

Precio: • SPECIAL GUEST RD$3,000

• VIP RD$2,500

• GENERAL RD$2,000

El Cascanueces

El espectáculo El Cascanueces, se estrena este viernes 16 en una gran producción conjunta del Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional protagonizada por bailarines de tres compañías nacionales de la danza, Ballet Nacional Dominicano, Ballet Concierto Dominicano y la Escuela Nacional de Danza, en una nueva versión de Carlos Veitía.



Las funciones serán viernes 16 a las 8 30 p.m., sábado 17 a las 6:30 p.m., y el domingo 18 dos funciones a las 11:00 de la mañana y a las 6:30 de la tarde, en la Sala Carlos Piantini, en una gran producción para toda la familia dominicana en la época de Navidad.



Este montaje reúne a los mejores artistas de la danza clásica en República Dominicana. Se espera que la puesta en escena sea de alta calidad danzaria y gran belleza escénica, con una escenografía de Fidel López y un gran despliegue de coreografía, vestuario y efectos especiales en una historia llena de imaginación y fantasía, basada en el texto original de Alejandro Dumas y la música de Piotr Illich Chaikovsky.

Lugar: Sala Carlos Piantini del Teatro nacional Eduardo Brito

Hora: Vie y Sab. 8:30 pm / dom 11:00 am y 6:30 pm

Fechas: 16, 17 y 18 de diciembre

Precio: PLATEA DER. e IzQ RD$1,300

• PLATEA CENTRO RD$1,625

• BALCON (Filas C Hasta la H) RD$870

• BALCON (Filas J hasta la P, Q) RD$560