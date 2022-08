Bailarines de nueve países danzarán este 25 de agosto en el Gran Teatro del Cibao y luego lo harán el 27 en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Será una nueva gala, a beneficio de la Fundación Nido de Angeles.



Bailarines de Francia, Canadá, Austria, Alemania, Croacia, España, Rusia, Cuba y República Dominicana han sido convocados por Mónika Despradel, presidenta de la fundación y productora del evento.



“En esta décimo tercera Gala de estrellas de la Danza Mundial veremos en escena a los primeros bailarines Rachele Buriassi de Canadá; Kleber Rebello de Francia; desde Cuba Dani Hernández y Grettel Morejón. Además, Irmina Mulligan y Jorge García de Austria, así como la rusa Liudmilla Konoválova que viene también desde Viena, además de Nathalia Arja y Alex Peters de Estados Unidos y provenientes de Croacia Guilherme Vitic e Iva Vitic. Tambien en su calidad de director artístico del evento, Paul Seaquist”, informó quien fuera directora del Ballet Nacional Dominicano.



“No pueden faltar nuestros representantes de la danza dominicana con jóvenes bailarines emergentes. Pablo Pérez tendrá a su cargo “Corteza” con bailarines invitados especiales, entre ellos el primer bailarín Maikel Acosta, Elios Orozco, Darel Pérez, Demi Issa, Yuleidi Pérez y María Estefanny Almonte, como invitada. En escena también estará el novedoso bailarín y coreógrafo Erick Guzmán con Arquetipo, pieza de su autoría”, agregó.



Obras como El cisne blanco y La muerte del cisne, Pas de deux de Cisne Negrode Petipá; Near This, Aguas Primaverales (coreografía de Assaf Messerer), Bolero de Ravel (seguramente la coreografía de Maurice Béjart), Rubies y Pax de Deux Don Quijote, también coreografía de Petipá con música de Minkus, podrán ser admiradas en esta gala.



Algunas estrellas



Rachele Buriassi: (Italia) En 2015 primera solista del Ballet de Boston. En 2019 Bailarina Principal del Les Grand Ballet Canadiense de Montreal.



Esnel Ramos (Cuba) Ballet Nacional en 2011. Bailó con Acosta Danza, el Ballet de Jalisco, Ballet de New Jersey y hoy con Les Grandes Ballets Canadiens.



Iva Vitic (Croacia) primera bailarina del Croatian National Theatre en Zagrebo, ha bailado los principales roles.



Nathalia Arja (Brasil) A los 14 años en Compañía de Ballet de Rio de Janeiro. Es bailarina principal del Miami City Ballet.



Alexander Peters (EEUU), bailó con el Kansas City Ballet y con el Pennsylvania Ballet donde fue Bailarín Principal. Se unió al Miami City Ballet en 2017 y fue promovido a Solista Principal en 2019.



Jorge García (España) Medalla de Oro de Danza del Premio Internacional de Roma. Director Artístico en Carta Blanca Dance, junto a Permi Jhooti en Suiza.



Irmina Mulligan (Polonia) bailó en el Ballet Junior, llegó a ser miembro del Ballet Zurich (2011/12), baila roles principales en ballets clásicos.



Grettel Morejón (Cuba) primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba. Roles clásicos.



Dani Hernández (Cuba) Bailarín No 17 en el ranking mundial entre los 100 mejores.



Liudmila Konoválova (Rusia) del Ballet del Bolshoi desde el 2002. Multipremiada. Staatsballet de Berlín y Ballet de Viena.

15 años de la Fundación Nido de Ángeles

Ambas presentaciones son auspiciadas por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en su 60 aniversario, a favor de Nido de Ángeles, una fundación con 15 años de existencia. Centro pionero, especializado en parálisis cerebral en República Dominicana; creada para desarrollar la mejor calidad de vida que se le pueda dar a los niños, niñas y jóvenes con esta condición. La República Dominicana no cuenta con un registro oficial sobre esta condición, que alcanza a más de 17 millones de personas en el mundo; sin embargo, la parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora en la primera infancia.