Este martes 19 de marzo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito será la gran final de la competencia. Se trata del concurso regional de música clásica “BritchamDR Young Musician of The Caribbean Award”.

En el certámen participan instrumentistas clásicos de 12 a 26 años de diversas islas del Caribe.

Este importante evento es una iniciativa de la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana (BritChamDR). Es una alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor de Gales.

Sharon Cabral, vicepresidenta ejecutiva de la BritChamDR informó que en este día participarán 9 finalistas, 3 por cada categoría. Las categorías son Junior, Senior y Young profesional quienes interpretarán distintas piezas musicales. El ganador para cada una de las categorías será seleccionado por un jurado compuesto por tres prestigiosos músicos británicos. Esto son David Watkin, Iwan LLewelyn y Jones y Katy Ayling.

Cabral explicó que en esta tercera edición compiten por la categoría Junior, Héctor Almánzar (clarinete); Jade De Los Santos (violín). También Samuel Bohórquez (piano), todos representando a República Dominicana.

Johan Reyes, ganador de la categoría Senior en la edición BritchamDR YMoCA 2022

En la categoría Senior participarán por Cuba la joven Tainé García (Viola); y, por RD Sarai Ventura (violoncello) y Enmanuel Gálvez (Piano).

En el renglón Young Professional, por Puerto Rico, compite Gabriel Cruz (Flauta). Por República Dominicana Nicole Rodríguez (Flauta); y, por Haití, Emantero Valbrun (violoncello).

El ganador de cada categoría recibirá una beca para participar en un programa de verano musical en el Reino Unido. Gracias al auspicio de Fundación Sinfonía, la Mesa de la Mancomunidad y la Fundación Amigos del Teatro Nacional. Dicho premio incluye, además, un programa educativo de masterclasses de cuerdas, piano e instrumentos de viento madera.

Danira Rodríguez-Purcell, de Puerto Rico, finalista de la categoría Young Professional del BritchamDR YMoCA 2022

La semana del premio se celebra en Punta Cana y en el Conservatorio Nacional de Música.

Durante la noche, se estrenará el tema musical del premio «Himno a los Soñadores» composición de Su-Chan Sang,

El joven músico dominicano, licenciado en Film Scoring del Berklee College of Music es creador de interesantes obras musicales.

Los patrocinadores y colaboradores de la Gran Final son de The Doughty Family Foundation, INICIA, Voluntariado Banreservas. Asímismo Banco de Central, Altice, AFP Crecer, Ministerio de Cultura, Embajada dominicana en Reino Unido. También Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el país y el Teatro Nacional.

Las boletas de la Gran Final BritchamDR YMoCA están a la venta en la boletería del Teatro Nacional y en Uepa Tickets.

Para más información (809) 616-2335, www.ymoca.com.