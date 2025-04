En tiempos en que las redes sociales y el streaming se han adueñado de la preferencia de las agencias colocadoras de comerciales, mantener un programa de televisión por dos décadas, parece imposible.



Yenny Polanco Lovera es admirable como mujer y como comunicadora. No es la única que lo ha logrado, pero es de las mejores y de las que siguen apostando al buen gusto.



Su hija, Ángel Marie Polanco, criada contra viento y marea, admira de su mamá la exigencia, sin la cual quizás no habría estudiado, ni llegado a ser modelo, comunicadora y bailarina y un ejemplo de integridad.



Su otro hijo es el programa de televisión Fiestas y personalidades, que le ha servido de acicate y de superación permanente, tanto que gracias a su calidad como comunicadora ha llegado a ser presidenta de la Asociación de Cronistas Sociales y luego de la Asociación Dominicana de Prensa Turística.



Su programa no solo cumple dos décadas en el aire, sino con calidad. Esto “porque ofrecemos un contenido variado, actual y comprometido con resaltar lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento”.



E insistió: “Nos mantenemos vigentes gracias a la pasión y profesionalismo de nuestro equipo de producción y a la fidelidad de una audiencia que valora el buen contenido”.



“Cuando hablo de productores de lujo, no solo me refiero a Dayanna Minier y Kosaky Suberví, sino también al periodista Salvador Batista, quien cada semana nos ofrece un recorrido por el país y por el mundo”, agregó.



Así mismo se refirió a la también comunicadora “Raysa Feliz, quien recientemente se sumó al programa. Ambos son productores de sus propios espacios y nos aportan contenido valioso para nuestra audiencia”, destacó la experimentada periodista y líder de comunicadores Yenny Polanco Lovera.



En el equipo de Fiestas y Personalidades también está Ángel Marie Polanco, reportera internacional; María Mercedes y Olga Recio, en el área de Relaciones Públicas y administrativa, respectivamente.



Los retos de hoy día



“Es preocupante ver cómo muchos programas con contenido pobre reciben amplio respaldo publicitario. A veces, uno se cuestiona si seguir o detenerse. Pero como comunicadora comprometida con aportar al país, sigo adelante con la esperanza de que la audiencia sabrá valorar los proyectos que realmente suman y respetan al público”, manifiesta con preocupación.



En ese sentido, destacó que transmitir un contenido de calidad es vital para formar una audiencia crítica y bien informada. “En un entorno mediático saturado de información, ofrecer un contenido producido con valor educativo marca la diferencia”.



Y resumió: “La calidad no solo dignifica al medio y a sus productores, sino que también contribuye al desarrollo de una sociedad más consciente, capaz de discernir y valorar lo que realmente aporta a su crecimiento personal y colectivo”.



Yenni Polanco Lovera agradeció asímismo: “A los demás profesionales que han sido parte de este programa en estos primeros veinte años, quienes han tenido una participación extraordinaria, así como a los patrocinadores por su continuo apoyo y su confianza. Y a los canales que nos han acogido y a sus directivos”.

Un programa educativo y de buen gusto

Fiestas y Personalidades se transmite cada sábado de 7:00 p.m., a 8:00 p.m., por RTVD, canal 4.



Se repite los domingos por Latinos TV NY y Bonches Latinos; también lo retransmiten BVTV Bávaro y Miavisión, 97 de Claro TV.



También se puede obtener más información a través de la página www.fiestasypersonalidades.com