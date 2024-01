Yordi Saints es hijo de Anthony Santos, y como hijo de gato caza ratón, lanza una bachata de homenaje a… Marco Antonio Solís.



Yordi Santos se hace llamar Yordi Saintz. Aún no es conocido, al menos por el gran público y además ser de las Matas de Santa Cruz e hijo del Mayimbe de la bachata, no le confiere automáticamente talento. Sin embargo, escucharlo en apenas dos compases es confirmar que sí, que canta. Y tiene mejor voz que su padre. Más melódica y mejor colocada, con vibrato y capacidad para usar melismas. Eso sí, debe abandonar los dichos de su padre y crear los propios. Solo le falta decir “Quieroraboooo”.



Homenaje a un grande, que lanzó hace un mes, le ha ganado más de 10 mil vistas. Lo cual está muy bien. Solo que es con música ajena.



Su voz necesita de un repertorio propio. Basar el éxito en covers no está bien, pues tiene vida limitada y marca con pupú de gato.



Artista de Tuno Music, de Nicober Moreno Carvajal y de U-Productions Corp, de Johanny Ulloa, Yordi Saintz se prepara para su primera gira por estados Unidos a finales de febrero. Éxitos para Yordi. Hace falta.