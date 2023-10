El evento reunió a siete ponentes internacionales y principales representantes de marcas y empresas del país

El evento internacional The Future of Advertising (FOA), celebró su 29na edición a nivel global y su 7ma en el país, presentando a Impacta, una plataforma global e interactiva que integra escenarios e iniciativas para la conversación, reflexión y acción respecto al papel de las industrias de la comunicación, el entretenimiento, la cultura y los negocios en el progreso de la sociedad.



En su discurso de apertura, Yessely López, CEO de YL Group y del evento, destacó que el logo de Impacta se basa en el concepto del “efecto dominó”, simbolizando la culminación de una visión que ha desarrollado durante años y que requiere la colaboración de figuras clave dispuestas a influir y reformular el propósito de la industria de la comunicación; haciendo un llamado a la acción a los ejecutivos y representantes de marcas líderes del país que se dieron cita en el evento.



El evento contó con la participación de siete destacados conferencistas internacionales de los rubros de la comunicación, tecnología y negocios. Entre ellos, Arielle García, directora de Privacidad y Responsabilidad de la agencia de medios UM, quien destacó la importancia del liderazgo en los marketers a la hora de crear publicidad transparente y responsable en un entorno digital en constante evolución. Por su parte, Stephan Loerke, CEO de la World Federation of Advertisers, conversó acerca de la urgencia de que los profesionales del marketing cambien el paradigma al alinearse con las aspiraciones de la sociedad, no sólo por razones éticas, sino también por beneficio empresarial, ante la creciente desconfianza en la publicidad.



Fernando Vega Olmos, legendario publicista con más de 500 premios internacionales, invitó a la audiencia a redescubrir el poder de las ideas en el marketing contemporáneo en tiempos influenciados por la inteligencia artificial (IA), también enfatizó que la creatividad e innovación son esenciales para el éxito en un mercado en el que el 76% de los nuevos productos fracasa en su primer año. En ese mismo tono, Cathryn Posey, especialista en Inteligencia Artificial y Senior Tech Director de Capital One, subrayó que la IA está cambiando el mundo y explicó cómo las marcas pueden liderar en su desarrollo y mantener la confianza del consumidor para un futuro exitoso.



En su ponencia, el renombrado fotógrafo italiano que marcó la publicidad de Benetton, Oliviero Toscani, planteó la importancia de cuestionar las convenciones establecidas y cambiar perspectivas para impulsar el progreso y la creatividad en un mundo en constante evolución. Cindy Gallop, fundadora y directora ejecutiva de IfWeRanTheWorld, presentó ideas inspiradoras sobre cómo es posible hacer el bien y aún ganar dinero en la publicidad para liderar cambios en la industria.



Por último, el innovador mediático nominado a los premios Emmy, Juan Señor, enfatizó la importancia de la información veraz y compartió estrategias para proteger las marcas de las fake news y dinámicas tóxicas en redes sociales en la era de la posverdad.

Resultados de estudio sobre impacto social

Además de las conferencias, el evento incluyó la presentación de los resultados del estudio “El impacto social de las marcas y la publicidad en la República Dominicana”, un análisis que arrojó luz sobre la percepción de la sociedad en relación a temas fundamentales. El estudio, cuyas preguntas fueron diseñadas por IPSOS y realizadas en asociación con OMD bajo la dirección de Johnny Matos, brindará a las empresas y marcas información valiosa para la toma de decisiones más inteligentes y las ayudará a reevaluar sus estrategias comerciales.