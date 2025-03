El miércoles 23 de julio se presentará en el Teatro Nacional, en la capital. Pero antes, este 6 de marzo “Siempre Sonia” se presentará en el Gran Teatro del Cibao, en una producción del maestro Jochy Sánchez



Parece mentira que el mes que viene, exactamente el 11 de abril, harán once años que la Silvestre no está en este plano. Aunque sigue siendo parte de nuestra discoteca (esas colecciones de discos de pasta, cassettes y dvd que poseen algunos sobrevivientes). Sonia Silvestre (1952-2014) fue amiga de todos y todos aprendieron a amarla desde que se escuchaba su voz única cantando “La tarde está llorando y es por ti…” o “Qué será de ti” o “Yo quiero andar”.



Dueña de una carrera artística sorprendente para ella misma, quien nunca pensó en ser artista, aunque conocía sus capacidades, estudió Literatura y Pedagogía en la UNPHU. Le agradecía a Cecilia García el haberla iniciado haciendo jingles publicitarios. Y a Luis José Mella, que la llevó al programa Gente, de Freddy Ginebra. En ese programa la vio la gran compositora dominicana Leonor Porcella de Brea, quien la llamó para cantar una canción suya en el IV Festival de la Canción que organizaba Amucaba, en 1971.

Así, digamos, empezó todo.



De ella dijo Jochy Sánchez, “Sonia Silvestre marcó el inicio de la tecno bachata. Fue una espléndida intérprete con dominio absoluto de todos los géneros musicales caribeños y la artista preferida del compositor Luis Días”.



Sánchez aseguró que la banda acompañante está compuesta por 10 músicos y 4 coristas con lo que no se ha escatimado esfuerzos en brindar la música de Sonia.



El concierto tendrá cuatro mujeres destacadas del quehacer musical dominicano, cuatro voces cada una poderosa: Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Techy Fatule y Martha Heredia. El recital contempla 21 temas y artistas sorpresa.



El concierto se realizará a beneficio de la Fundación Creativa de Emprendimiento y Sostenibilidad, (CREMSOS).

¿Qué cosa es CREMSOS?

En conferencia de prensa realizada en el bar Moisés Zouian del Gran Teatro del Cibao, Minerva Veloz, presidenta de CREMSOS, agradeció la oportunidad de hacer realidad la iniciativa, inspirada en la solidaridad que en vida profesó la cantante Sonia Silvestre.



“CREMSOS se dedica a crear oportunidades y promover la inclusión laboral para jóvenes con discapacidad. Este concierto es una oportunidad de transformar vidas. Agradezco a las personas que nos apoyan para hacerlo posible”, manifestó Veloz.