Isle Of Light 2023: Un festival de sonidos, energía y emociones.

La séptima edición del festival de música más importante del caribe Isle of Light superó las expectativas de los presentes, con una puesta en escena que contó con la participación de una mezcla de artistas consolidados y emergentes.

El festival, que se dio lugar en el característico faro de Punta Torrecillas, abrió sus puertas a las 2 de la tarde, donde cientos de visitantes pudieron disfrutar de las diversas instalaciones del lugar, espacios para tomarse fotos y sus impresionantes luces neones que iluminaban las palmeras.

Isle Of Lights 2023, acondicionó más espacios para descansar y para tomarse fotos.

Fue un espacio que unió a los fanáticos de este estilo alternativo, los visitantes deslumbraron con sus outfits alusivos a la ocasión, peinados y maquillajes.

El evento contó con una variada oferta musical que incluyó géneros como el indie, rock y urbano, hasta el electrónico y tropical, lo que permitió una mayor diversidad y aceptación entre el público.

En esta ocasión, con tres escenarios: Isle Of Light, Mishu Music y Radio Bizarro, desfilaron 20 intérpretes que presentaron sus repertorios acompañados de su banda totalmente en vivo.

ESCENARIO ISLE OF LIGHT

Desde el escenario de Isle of Light, Yasser Tejada al estilo “Amor Arrayano”, puso a entonar a todo el público con el coro de su canción “Nuestras raíces”. Además, rindió homenaje a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con su canción “Tú eres bonita” y “El Sol de la Madruga”.

En ese mismo espacio la representación dominicana estuvo a todo lo alto y el ritmo tropical tomó protagonismo con el artista Alex Ferreira, quien interpretó sus canciones “Maldita Mirada”, “No se rompe”, “Me la saludan”, “Ven que te quiero ver”, “Te tengo que meter en mi vida”, y de su último álbum “En lo que llega la primavera”, su canción “Hubo algo” que los presentes cantaron al unísono.

La conexión entre el artista y el público fue palpable, y la emoción se hizo evidente, con una audiencia de todas las edades. Como es el caso de una señora de unos 40 años, que subió a las barandillas del VIP a gozar las canciones, mientras en el fondo se escuchaba a una joven decir a todo pulmón “Es que yo lo amo”, refiriéndose al artista.

Los Amigos Invisibles ofrecieron una puesta en escena impecable y puso a bailar a todo el público.

Yasser y Alex, no fueron los únicos artistas que lograron conectar con el público desde la tarima Isle of Lights. La banda venezolana, ganadora de dos Latin Grammys “Los Amigos invisibles”, tocó sus grandes éxitos como “Mentiras”, “Viviré para ti”, “La que me gusta”, “Ponerte en cuatro”, y “Mi vecina”, activaron la energía del público que bailó, cantó y brincó cada una de sus canciones.

Los fanáticos de la banda británica, Alt- J, una de las principales atracciones del stand de Isle of Light, disfrutaron de las canciones más importantes, incluyendo “Breezeblocks” y «Left Hand Free» que envolvió a la audiencia en un ambiente hipnótico.

La artista dominicana Nikóla hizo su debut en Isle of Light , capturando al público con las destacadas interpretaciones de “Ola de la mar”, “Deseándote” y “Caña Brava”, esta última una colaboración con Pahua. Durante su presentación, los bailarines se movieron al compás de las letras, dando vida a las canciones y creando un espectáculo visual impresionante que sorprendió y emocionó al público.

Este escenario fue muy diverso, abrió con los ritmos caribeños de Colao y terminó vibrando con las electrizantes mezclas de la DJ británica Maya Janes Coles, creando la unión entre los ritmos del reggae y el rock indie.

ESCENARIO MISHU MUSIC

Buscabulla contó con el apoyo de fanáticos locales y el de sus compatriotas de Puerto Rico.

En el escenario de Mishu Music, la banda puertorriqueña Buscabulla hipnotizó a los presentes con varios de sus éxitos como “Métele”, “Ta que tiembla” y “Andrea”, una colaboración con el cantante Bad Bunny. El público, con cerveza en mano, disfrutó de su presentación y se entregó al ambiente de fiesta en la isla, mientras el sol se iba desvaneciendo en el horizonte, creando una atmósfera mágica.

El dúo musical britanico, Franc Moody, llevó a los presentes a un ambiente del viejo oeste con su música electrónica y efectos visuales, en canciones como su más reciente disco “Here comes the drop” y las no tan recientes como “Dopamine”.

Una de las más esperadas de la noche fue la cantante, rapera y compositora Niki Nicole, quién con su actuación demostró por qué se ha convertido en una figura influyente de la música urbana y en la escena musical de Argentina.

La presentación de la artista comenzó con su canción “Frío”, acompañada de un audiovisual futurista que preparó el terreno para un espectáculo emocionante y dinámico. Continuando en la misma línea, Niki Nicole interpretó “Parte de mí” frente a un cielo abierto estrellado que combinaba perfectamente con el fondo del audiovisual, creando una atmósfera envolvente.

Niki Nicole debutó en Santo Domingo en el festival IOL 2023.



Fue durante su interpretación de “Otra noche”, su popular colaboración con el grupo mexicano Ángeles Azules, cuando se activó la energía del lugar. Durante su presentación, invitó a un fotógrafo y paisano al escenario para bailar al ritmo de la cumbia. Al finalizar la canción, Niki se tomó un selfie con el paisano, creando un momento memorable para ambos.

Además de “Otra noche”, también interpretó alguno de sus éxitos más populares como el remix “Ella no es tuya” con Myke Towers y el artista dominicano Rochy RD, logrando que la multitud coreara cada una de las letras. También interpretó “Marisola”, donde los fans cantaron y bailaron al ritmo de la coreografía que se ha popularizado en la plataforma de Tiktok.

El dúo francés, Polo & Pan, electrificaron al público con sus éxitos más importantes “Canopée” y “Feel Good” mantuvieron en alto la energía del lugar. Además, ofrecieron un espectáculo visual, utilizando formas geométricas y minimalistas para crear una experiencia única con la combinación de sonidos electrónicos y tropicales.

ESCENARIO RADIO BIZARRO

Yendry ofrece un emotivo y enérgico show con su primera presentación en el país.

En la tarima de Bizarro, también estuvo presente la esencia local, con dos artistas que representan a República Dominicana desde tierras internacionales. Yendry tuvo un emotivo y especial encuentro con su público dominicano, al ser la primera vez que se presentaba en su país natal y frente a su familia, y lo hizo por todo lo alto. Dedicó su presentación a su familia y a su querido sector de Herrera. Interpretó “Kiki”, “Se acabó”, que es una colaboración con Mozart La Para y la aclamada “Nena”. De esta última, compartió la historia detrás de sus letras.



“No me hagan llorar. Esta es la primera vez que canto en casa y frente a mi familia…Si saben la historia de la Nena, es la historia de mi mamá. Nena habla de una madre que le manda una bendición a su hija, estando muy lejos de ella, y creo que es una historia que muchos de nosotros conocemos. A veces los padres hacen mucho sacrificio, se van para darnos un futuro. Yo a mi mamá le agradezco todos los días”, compartió la artista radicada en Italia.

Otra intérprete que también está haciendo lo suyo, poniendo en alto la bandera tricolor desde México, es “The Change” quien expuso su apuesta alternativa y diversa desde el escenario Bizarro interpretando hits como “Hora Loca”, “Santo Domingo” e “Ibiza”.

Con movimiento de cadera de un lado a otro e imágenes de ondas en los visuales de fondo, el músico estadounidense Helado Negro cautivó y comandó a sus fanáticos desde el escenario, interpretando su éxito “Gemini and Leo”, que puso al público a bailar contagiandolos con su risa y alegría.



Este año se apreció mejoría desde varias vertientes. A nivel de organización, tanto las tarimas como los stand de comidas estuvieron mejor distribuidos. Se agregaron más espacios para descansar y más lugares atractivos para tomarse fotos. Los horarios también fueron muy puntuales, cada artista se presentó a la hora que mandaba el line up, algo que fue reconocido y aplaudido por los asistentes. «Se ha respetado el line up, eso ha sido lo mejor”, dijo uno de los asistentes al festival.

El clima también hizo su aporte, a diferencia del año pasado, en el que por razones climáticas el festival tuvo que acabar a destiempo. Esta edición pudo concluir de manera satisfactoria y sin inconvenientes, brindando otro año memorable, lleno de buenas vibras y sus luces que alumbraron el característico símbolo de este festival, el Faro de Punta de Torrecillas.