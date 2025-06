El más importante galardón de las letras dominicanas, que entrega el Ministerio de Cultura, recayó por primera vez en un escritor criollo: el poeta, ensayista, profesor e investigador literario José Enrique García.



Conmovido y sin palabras quedó, por varios segundos el humilde escritor que hizo su doctorado en la Complutense de Madrid. El Fabulador, que así se titula su primer poemario, ha enseñado en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, entre otras academias dominicanas. Al principio balbuceó algo inaudible, hasta que pudo reponerse y expresar el agradecimiento. El jurado lo encabezó el ministro Roberto Angel Salcedo, y lo integraron Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, quien hizo el anuncio; Rafael Peralta Romero, director de la BNPHU; Aquiles Julián Barreras, director general del Libro y la Lectura; Rita Díaz, por la Academia Dominicana de la Lengua, y Reynaldo Paulino Chevalier, intelectual.



El galardón bienal, tiene como objetivo promover la creación y la crítica literaria, así como el pensamiento humanístico en Iberoamérica. Este premio fue relanzado bajo nuevos criterios de selección mediante el Decreto núm. 770-22, emitido el 31 de diciembre de 2022.



García es dueño de una fecunda trayectoria literaria, marcada por la crítica y la creación del pensamiento. Ha explorado en profundidad los grandes temas de la existencia humana como la muerte, la soledad, la desolación y la búsqueda de sentido, manteniéndose abierto a la experimentación formal. Asimismo, se reconoció su sólida carrera como docente, caracterizada por la dedicación y la difusión del pensamiento de Pedro Henríquez Ureña a lo largo de varias décadas. Según el jurado, José Enrique García forma parte de esa estirpe de escritores que, al recoger las enseñanzas de generaciones anteriores, se convierten en referentes para las nuevas generaciones.



Palabra de poeta



“No pensaba, realmente no pensaba, que a mí se me iba a otorgar este premio… Dios me protegió y me eligió para que yo estuviese aquí en este momento. que para mí representa un pulso de sangre y de aire para continuar la vida… Creo que este premio es el más significativo que aún si me queda vida, es el premio que he recibido y podría recibir, si es posible”.



José Enrique García, dice en su aclamado poema El Fabulador: “Yo conocí temprano mi destino / sólo tenía que descender al centro de la tierra / y al corazón del hombre”. Según el premio, ha cumplido.

Personalidades que han recibido el premio

A lo largo de su historia, esta distinción ha sido concedida a importantes figuras del pensamiento y la literatura iberoamericana, entre ellas el puertorriqueño Luis Rafael Sánchez (2013), el poeta nicaraguense Ernesto Cardenal y el periodista uruguayo Eduardo Galeano (2014), la ensayista argentina Beatriz Sarlo (2015) y el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa (2016).