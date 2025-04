El filme inauguró el Festival de Cine de Fine Arts Hecho en RD, que se realiza hasta el 9 de abril

Se debe al dramaturgo romano Tito Maccio Plauto (254-184 a.C.) el término “tragicomedia”. Con él se refería a cierto tipo de obras teatrales donde se invertían los roles tradicionales de dioses y hombres, o de amos y esclavos, esto propiciaba un tono burlesco en la caída de los dioses y los amos, con lo cual asignaba a los esclavos una dignidad trágica. Fue en el Renacimiento cuando toma fuerza y en El Siglo de Oro español. Así, desde Lope de Vega hasta Johan Fletcher y Shakespeare definieron el género. Aunque casi siempre el desenlace suele ser feliz, en La Bachata del Biónico se replantea la estructura.



Para el público de las comedias, aquí está probablemente la mejor que se ha hecho en República Dominicana. No juegan aquí comediantes salidos del mundo de los sketchs casi siempre grises, lánguidos y mediocres de la televisión. No hay un solo rostro conocido por el gran público. Ni hicieron falta influencers del momento incapaces de llevar uno solo de sus seguidores más allá de sus familiares y par de amigos.



Esto es otra cosa



Sintéticamente, la sinopsis trata de Biónico (Manuel Raposo), un loco romántico como el Quijote que, acompañado de su Sancho Panza en olla, Calviita (El Napo), es asediado por los molinos de viento que son los demonios de las drogas, mientras trata de conseguir un trabajo y un hogar, para mantener a su Dulcinea “La Flaca”, quien va a salir de rehabilitación.



La Bachata de Biónico es una licuadora del desparpajo, un descenso mordaz al submundo de los tecatos, el superlativo del desenfreno, en un one-two genial entre el actor Manuel Raposo y El Napo, de los cuales se desternillarían de la risa los mismísimos Stan Laurel y Oliver Hardy sobre sus colegas del bloque.



Criaturas de Dios, tiernas en el fondo, en manos del diablo, a quienes pretende reprimir en algún momento una evangélica casi prototipo.



Este martes 1 de abril fue inaugurado el Festival de Cine de Fine Arts Hecho en RD con La Bachata de Biónico, por la cual su protagonista Manuel Raposo fue premiado como Mejor Actor Principal en el Festival de Cine de Huelva, en España, hace pocos días.



El filme dirigido por Yoel Morales y producido por Cristian Mojica, ha sido descrito como “una versión muy ácida de Romeo y Julieta”, y ha sido elogiada por su narrativa innovadora y su representación auténtica de la vida urbana en el Caribe. Una visión maniquea y pseudofolclórica, que pretende ver al Caribe como el reino de la miseria y las drogas.



Esta película ha sido reconocida internacionalmente y participó en más de quince festivales, entre ellos Locarno Film Festival, BFI London Film Festival, Festival SXSW en Austin, y el Festival de Huelva.



Una película profundamente auténtica, hija del realismo sucio, como si las novelas de Pedro Juan Gutiérrez hubiesen sido llevadas al tono de comedia y no a aquella película rodada aquí por el finado amigo director español Agustí Villaronga, El rey de La Habana.



Creo que, además de las actuaciones orgánicas de todos los involucrados -mención aparte a un Yasel Michelén muy convincente-, y de los gags de situaciones desopilantes, la edición es tan protagónica como las propias actuaciones de Raposo y El Napo (Bolívar Alcántara).



En la cortina de la ventana que es la música, se viaja del merengue a la bachata, y al típico, y al merenhouse. Con una paleta de colores más bien festivos casi histéricos, dentro de la cual interrumpe El águila, representando la muerte, en una caracterización muda e intensa de apenas pocos segundos, de Héctor Sierra.



Esta es una tragicomedia indie, dueña de una gracia y un desenfado poco habituales en nuestra cinematografía. Es una película descarada, que expone con absoluta valentía, en tono de chercha las rocas del subsuelo inferior de las viditas de los barrios, sin proponer soluciones ni empacamiento educativo.



Abre La Bachata de Biónico una mirada si se quiere naif, por el tratamiento visual, pero que desde el punto de vista epistemológico nos ofrece una teoría visceral del círculo vicioso de la pobreza.



¿Quiere saber el final? No deje de ver este peliculón que emociona tanto como si fuese el salvavidas de la Ley de Cine.

Afiche de Bachata de Biónico.

Los principales de La Bachata de Biónico

Película: La Bachata de Biónico

Género: Ficción

Dirección: Yoel Morales

Producción: Cristian Mojica

Guión: Cristian Mojica, Yoel Morales

Casa productora: Mentes fritas

Fotografía: Alexander Voa

Dirección de arte: Lucas Marte

Edición: Yoel Morales, Patricia Pepén

Sonido: Well Mejía

Vestuario: Hillary Espinal

Maquillaje: Anny Torres