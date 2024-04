La producción es de Fidel López, la dirección es de María Castillo. Sala Manuel Rueda del Conservatorio

La última vez que se puso La casa de Bernarda Alba fue actuada por hombres con faldas, aunque Bernarda era María Castillo, que ahora dirige esta puesta en escena original, tal y como la concibió el gran poeta granadino Federico García Lorca.



Esta obra suya ha sido puesta en otros idiomas, como el ruso, el sueco, el italiano, el árabe, el alemán o el inglés. Así mismo, ha sido montada en ópera, en ballet y llevada al cine en la India, en México y en España, entre otros. Entre ellas la mejor probablemente sea la versión de Mario Camus de 1987.



Hablamos de una obra a la cual se le han acercado desde distintos lenguajes y ángulos.



El estreno de esta nueva puesta dominicana, producida por Fide López, será el 5 y seguirá el 6 de abril, luego 12 y 13 del mismo mes, en la Sala Manuel Rueda del Conservatorio Nacional en el Parque Iberoamérica.



“Hacía falta ya verla tal y como la escribió Federico García Lorca. Se ha experimentado mucho y eso es bueno. Pero ya se merecía un regreso al original”, expresó a elCaribe Elvira Taveras, esa primerísima figura del teatro dominicano que probablemente después sea conocida como Elvira Bernarda Taveras Alba.



Según Elvira la obra es de una vigencia tremenda pues es “el reflejo de la sociedad de una época que lamentablemente no hemos trascendido, porque siguen vigentes muchos valores que se plantean ahí. ¡Antivalores incluso!”. Ella ha hecho antes La Poncia y María Josefa, pero no ha hecho Bernarda. “Ha sido muy placentero que me escogieran para ese papel”, reconoció.



Han estado ensayando durante cuatro meses. La escenografía es lo más cercana a lo que describió Lorca, igual los vestuarios, la utilería, según Fidel López, quien informó que “los costos de producción son altos, por todos los elementos que se requieren para el montaje, también la cantidad de actrices que hay: ocho actrices. Es una obra que requiere de mucha inversión”. La obra cuenta con auspicios importantes que le han permitido estar lista ya para subir a la escena. “Se han logrado por la obra en sí, con solo mencionar a Lorca; el tipo de montaje, eso resultó muy atractivo”, aseguró López, el más destacado escenógrafo dominicano.



“A pesar de todo lo que hay en el mercado, fiestas, conciertos, obras de teatro,, musicales, artistas populares, esto logró impactar con un sabor diferente a todos los que nos acercamos. Eso influyó mucho, porque hay gente que tiene la sensibilidad, la inteligencia, el conocimiento para saber de qué se trata”.



Para la actriz Judith Rodriguez, la experiencia es de sumo interés: “Es la primera vez que trabajamos todas juntas. Es la primera vez que yo trabajo con Elvira, por ejemplo. Es mi reencuentro con María Castillo. Trabajar con tantas mujeres de distintas generaciones que venimos de diferentes estilos, ¡me tiene incrédula!”, confesó.



“Mi personaje es un pozo de veneno, según La Poncia y La Criada… Martirio es la que se deja arrebatar la mente y el corazón por la pasión y odio, al final la que se llena de envidia, rabia, por que es la más débil, la más frágil, la más fea”, observó.



Sinopsis



Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por ocho años, prohibiendo a sus cinco hijas a que vayan a la fiesta. Cuando Angustias, la primogénita y la única hija del primer marido, hereda una fortuna, atrae a un pretendiente, Pepe el Romano. El joven se compromete con Angustias, pero simultáneamente enamora a Adela, la menor, que está dispuesta a ser su amante. Durante un encuentro clandestino de los amantes, María Josefa, la madre de Bernarda que vive encerrada por su locura, les ve y canta una canción absurda pero llena de verdades. Cuando Bernarda se entera de la relación entre Adela y Pepe, estalla una fuerte discusión y Bernarda le dispara a Pepe, pero éste se escapa. Tras escuchar el disparo, Adela cree que su amante se haya muerto y se ahorca. Bernarda dice que Adela se murió virgen para guardar apariencias, y exige silencio.

Ficha técnica de la obra

Obra: La Casa de Bernarda Alba

Género teatral: drama

Fechas: 5, 6, 12 y 13 de abril

Lugar: Sala Manuel Rueda, Escuela de Bellas Artes

Autor: Federico García Lorca

Producción: Fidel López

Dirección: María Castillo

Elenco: Elvira Taveras (Bernarda Alba), Isabel Spencer (La Poncia)

Wendy Alba (María Josefa y La Mendiga), Johanna González (La Criada)

Nileny Dippton (Angustias)

Judith Rodríguez (Martirio)

Paloma Palacios (Magdalena)

Lía Briones (Amelia)

Mary Gaby Aguilera (Adela)

Boletas: Uepa Tickets