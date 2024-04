La producción de Amaury Sánchez se verá el 12, 13 y 14 de abril en la sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes

Amaury Sánchez es hoy por hoy el más importante productor de musicales de República Dominicana, toda vez que la mayoría de sus 26 producciones cuentan con todo lo que debe contar una obra de este género: música en vivo, puestas en escena lo más cercanas a sus originales, los derechos al día y más. Y como si fuese poco, se ha convertido en la más importante fuente de nuevos talentos. Esto gracias a su Academia Afa, la más prestigiosa para la formación de jóvenes artistas de ese tipo de industria cultural.



Su nueva propuesta, La Era del Rock (Rock of Ages) que subirá a escena el 12, 13 y 14 de abril en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, dirigida por Indiana Brito, no solamente es movida, fresca, pintoresca y versátil (por lo que se pudo apreciar en una breve presentación para la prensa), sino que incluye nuevas figuras. Entre ellas, el conocido actor y cantante Shalim Ortiz, quien actúa en vivo por primera vez frente a un público, y además, lo hace en un musical.



Debuta en un protagónico, con apenas 19 años, y salida de las aulas de Afa la jovencísima Carla Hernández, dueña de una maravillosa voz de soprano. La acompaña en el protagónico Guille Martín, con experiencia de otras producciones, y de una voz segura y de muy buen registro, sobre todo en las medias y las agudas.



“Shalim Ortiz será Dennis Dupree; Carla Hernández hace de Sherrie Christian; Guille Martín como Drew Boley; y JJ Sánchez en el roll de Lonney Barnett”, comentó Amaury a elCaribe.



“Yo dirigiré la banda de rock y tocaré la guitarra y teclados eventualmente”, agregó Sánchez.



Un cuerpo de baile integrado por destacados talentos completa el elenco, en el que la nueva generación volverá a brillar en la escena.



Del musical



“Rock of Ages” sirve de carta de presentación de la nueva generación del teatro musical dominicano. Salvo JJ Sánchez, que es un “veterano” en musicales, la mayoría son bisoños.



Con más de mil presentaciones en Brodway desde 2005, luego saltó al cine, con las actuaciones de Tom Cruise, Catherine Zeta Jones, entre otros.



La obra musical está sustentada en clásicos del rock de los años 80, como Don’t stop beliving, The final countdown, Any way you want it, Want to know how love is, Heaven more than words to be with you, entre otros.



Los protagonistas



Guillermo Martín (25 años) y Carla Hernández (19 años), son dos jóvenes artistas que tienen toda la energía y la preparación para sus roles. Incluso el idioma inglés perfecto para las canciones.



Según Carla a ella la llamaron como el 2 de enero. “Camilo Landestoy me dijo que Amaury estaba produciendo un musical y me tenían los ojos puestos encima para un personaje llamado Sherrie. Así que fui a la prueba con una canción que me habían dicho de antemano. En la selección de personajes fueron muy específicos en lo que estaban buscando”, explicó.



Sobre su personaje opinó: “Sherrie es una persona que en la obra veremos que pasa por varias transformaciones. Es un poco franca. He tenido que sacar un lado de mí que no había hecho antes. Realmente Sherrie ha sido un personaje que me ha sacado de mi zona de confort”, y citó como ejemplos movimientos corporales y la gestualidad.



Para ella, que es estudiante de Cine en la PUCMM, este es su verdadero primer protagónico. El año pasado hizo de Heather McNamara, en el musical Heathers.



Guille Martín es nieto de un cantante lírico cibaeño. El año pasado Guille hizo de Dmitri, protagonista del musical Anastasja.



“Mi selección fue parecida a lo de Carla, me habían echado el ojo”, manifestó. “En total somos 25 en escena, entre bailarines, coro, actores, la banda”.



Según Guille, le ayudó mucho que su papá es fanático de esa música y toda la selección musical ya la había oído antes. Me las sabía casi todas. Realmente fue más fácil por eso”.



“En el caso de mi padre, todos los domingos, es: el rock”, reconoció Carla por su parte.



“Los ensayos comenzaron hace dos meses en AFA, y realmente ha sido un proceso muy lindo”, expresó Martín.



La escenografía es de Jaimy Díaz e incluye además de pantallas, un bar, con mezanini. “Todo muy de los 80”.



El personaje de Guille, Drew Bowley, lleva unos cuatro vestuarios, y el de Carla 6 o 7, un trabajo muy variado, rico en colorido y versatilidad, gracias al talento de Marcos Malespín.



Guille Martín explicó que su personaje es vocalista y guitarrista de rock famoso en Los Ángeles, en la obra se advierte cómo se transforma y de un ser inseguro, evoluciona y va creciendo como persona y como artista. Tiene un alter ego cada vez que sale a escena. “Y por ejemplo, cuando toca la guitarra se transforma”, dijo.



Ambos coinciden en que Amaury, Camilo Landestoy e Indiana, son exigentes en ese orden.

En esta versión dominicana de “Rock of Ages” JJ Sánchez y Sharim son los líderes internos del grupo, según reconocen Carla y Guille, quienes además alabaron “el rango vocal impactante” de Laura Cadete. Pronto lo veremos en escena.

Algunos datos e inicios de la historia del musical

Dirección: Indiana Brito.

Coreografía: Natalie Borsos.

Diseño escenográfico: Yeimi Díaz.

Boletas a la venta en Uepa Tickets.



Sinopsis: La creciente nostalgia por la década de 1980, las canciones eternas de esa época y las clásicas “bandas para el cabello” cuyo poder sonoro llenara las ondas y los clubes de Sunset Strip de Los Ángeles provocaron la creación de Rock of Ages; un musical de rock que describe a Hollywood en 1986 cuando Guys & Dolls capturaron Times Square medio siglo antes.



Historia: Rock of Ages debutó inicialmente durante cuatro semanas en The Vanguard en Hollywood a partir del 26 de enero 2005, dirigida por Kristin Hanggi, escrita por Chris D’Arienzo. Los productores son Matthew Weaver, Carl Levin y Marcos Siega; el director general es Michael Gill; productoras ejecutivas son Hillary Weaver y Janet Billig Rich; y asociado Daniel A. Miles.