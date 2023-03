Regresan los Premios Soberano, este 22 de marzo, desde la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Transmisión en vivo por Telemicro

No quepa la menor duda de que los productores de la gala del Soberano mellizo (2021-2022) están comprometidos con hacer un gran show.



Katherine Hernández, Julissa Céspedes y Addis Burgos, nuestras colegas de Multimedios del Caribe, están nominadas y apostamos por ellas.



Llegar hasta aquí ha sido agónico, tras pasar una pandemia de dos años y un viacrucis con tour de force entre Acroarte y representantes de la Cervecería Nacional Dominicana. Quizás no todos los jóvenes ejecutivos sepan cuánto significaron estos premios en la cultura dominicana. De hecho, cuando los premios comenzaron muchos ni siquiera habían nacido.



Esta vez el universo urbano muestra músculos. Así, llevarán la 42 al Nacional, con Angel Dior, Chimbala, Flow 28 y Dj Adoni, quienes tratarán de insuflar la temperatura de esa calle de Capotillo.



Tanto es así que por ahí algún lleno de iniciativa de agua de azúcar ha tenido a bien lanzar el enemigo rumor de que El Alfa sería uno de los agraciados con El Gran Soberano. Y aunque ya uno no puede poner en duda nada, eso significaría para Acroarte el suicidio. Punto.



La realeza del Gran Soberano y grandes deudas



A lo largo de su historia, los premios han tenido su momento culmine con la develación del nombre de la persona que pasará a formar parte de la realeza del arte y el espectáculo. El más reciente fue Anthony Santos.



Debió haber sido María Cristina Camilo, la centenaria actriz y presentadora, primigenia figura de la televisión dominicana, a quien le dieron un reconocimiento de tente ahí, y ella se pensaba que era el Gran Soberano. Maíta hoy cuenta con 104 años y sigue esperando, esperando, esperando…



Otra gran deuda es con Ángela Carrasco, primera dominicana en establecerse en España y convertirse en estrella, de la mano de Camilo Sesto. De hecho, creo que llegó hace una semana. ¡Ojalá, ojalá!



Y claro ahí está Luis Segura, quien también lo merece y como lo dice su apellido se da como seguro ganador. Uno de los musicales está dedicado a él.



Hay otros que lo merecen, pero como que se es muy injusto si los mencionados no los reciben antes. ¡Éxitos!

Algunas nominaciones del 2021 y 2022

RENGLÓN CINE

Mejor drama 2021

Hotel Coppelia (José María Cabral)

Candela (Andrés Farías)

Liborio (Nino Martínez)

La feria y la fiesta (Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas)

El blanco (Alejandro Andújar)

Mejor drama 2022

Perejil (José María Cabral)

Bantú Mama (Iván Herrera)

Una película sobre parejas (Natalia Cabral y Oriol Estrada)

Carajita (Silvina Schinner y Ulises Porra

Rafaela (Tito Rodríguez)

RENGLÓN POPULAR

Artista y/o Agrupación

Urbana 2021

El Alfa

Bulín 47

Chimbala

Rochy RD

Bulova

Artista y/o Agrupación

Urbana 2022

El Alfa

Bulín 47

Bulova

Chimbala

Orquesta del año 2021

Los Hermanos Rosario

Sergio Vargas

Eddy Herrera

Héctor Acosta

Manny Cruz

Orquesta del año 2022

Jandy Ventura

Héctor Acosta

Fernando Villalona

Eddy Herrera

Manny Cruz

Prog. temático entretenimiento 2021

Mujeres al borde

Énfasis

Qué chévere es saber

Prog. temático entretenimiento 2022

Mujeres al borde

Énfasis

Qué chévere es saber