El Festival Internacional de Cortometrajes Libélula Dorada se ha visto obligado a cambiar su programación debido al paso de la tormenta Franklin.



Katherine Bautista, su directora, informó que lamentablemente se ha tenido que prescindir de la inauguración oficial, y va de lleno a la programación prevista.



El festival que tiene lugar en el Palacio del Cine de Sambil, ha programadopara este sábado a las 4:00 de la tarde la proyección de 13 cortos, de los cuales seis son dominicanos.



Los cortometrajes programados para esa hora son: Ser Uno (México), de Juan Pablo Aróstegui; Güibia la joya perdida, de Marino Parra (RD) ; Negro el mar (Colombia), de Juan David Mejía Vasquez; Flor de loto (RD) de Veridania Zapata; Gangrena (España) de Ignacio Gil-Toresano Fernándea y The last scoop, (Italia), proyecto de Castillo Errante.



También Marea (RD) de Adriana Díaz, Hentai Sushi (Rumania) de Andrei Hazi Barbu; Guerrillera (RD) de Faurys Martínez e Iter (Canadá) de Andrea Hernández e Ismael Alberto Alí.



El domingo 27 a las 4:00 pm se podrán ver otros 11 cortometrajes provenientes e países tan disímiles como Irán, estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Canadá, teniendo una vez más uno seis trabajos de República Dominicana.



Los cortos incluidos son: Like a dog (Irán) de Hamid Naseri Moghadam; Cartas (RD), dirigido por Ralva Alvarez y Santiago García; Mejor allá (US/RD) de Danyeli Rodríguez del Orbe y Raíces (RD)de Maya R. Montás.



Pizza Slice (RD) de Lya López; Todavía estamos aquí (Puerto Rico) de Jorge Andrés Santiago Fernández y Andrea Carolina Delgado Villarubia, continúan la lista de seleccionados en el festival de cortos más prestigioso del país.



Serán proyectados también Taita (RD) e paola Bruno y Jesie Rosario; When Cotard Comes (Irán) de Shayan Naghibi; Guetos de terciopelo (RD), ed Ralva ALvarez y Manuel Gómez; A few strands of hair (Irán), de Shahin Jabbarzadeh y El plátano maduro (Venezuela / Canadá) de Jorge M. Merino.