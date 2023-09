Opinan amigos suyos como José Rafael Lantigua, José Antonio Rodríguez, Rafael Solano y Jochy Sánchez

La reina de la música típica dominicana es Fefita la Grande, también conocida como La Vieja Fefa, La Mayimba. Su historia es una trayectoria de resiliencia y música.



El dominicano, que es uno de los pueblos fundadores de los memes orales, tiene un dicho sobre Fefita, que dice que cuando el Almirante llegó a La Isabela, ella lo estaba esperando.



Fefita la Grande cumplió ayer 80 años. Y quienes recibieron la invitación al ágape, vieron que al pie de la misma decía con ese sentido del humor que la caracteriza y la engrandece: “No flores, no regalos, ¡solo sobres!” y cada invitación llevaba un sobre blanco, vacío…



Si en este país la cultura fuese prioridad se hubiese hecho un evento grande en su honor. Músicos y pueblo le hubiesen rendido pleitesía a una artista nacida de las entrañas de la nación.



Su nombre real, con el cual le bautizaron sus padres al nacer fue Manuela Josefa Cabrera Taveras, en un pueblito de Santiago Rodríguez.



Según dicen por ahí, el mote de La Vieja Fefa se lo puso Tatico Henríquez cuando tenía 17 años. Fue Bartolo Alvarado “El Cieguito de Nagua” quien la bautizó como “Fefita La Grande” a los 22 años. Desde 1980 se ha hecho llamar «La Mayimba», que es como más le gusta.



Genio y figura, Fefita se reinventa cada vez que sale a escena. Toño Rosario y Fefita la Grande son la pareja de artistas más vanguardistas de República Dominicana. Capaces de tomar la apariencia de un rockero y emularlos en escena.



Hace poco en el homenaje a Luis Segura, El Añoñaíto, quien suscribe la bautizó como “La Mick Jagger Dominicana”.



Esa capacidad de reinventar su imagen es sencillamente impactante y habla acerca de su capacidad .

Fefita ha superado los límites simbólicos del merengue típico. Su proyección nacional entró hace mucho al gracejo popular. Que es otra dimensión de la popularidad.



Su sentido del humor es enorme. Así mismo su sentido de la responsabilidad y su amor al público. Sus canciones forman parte de los “standars” del merengue típico.



Algunos números



Con 71 años de amenizar fiestas, Fefita ha hecho bailar a unos 5 millones y medio de personas siendo conservadores. Si calculamos que cada año tiene 52 semanas y tomamos solo tres días de cada semana a razón de 500 personas. Tengamos en cuenta que cuando la artista comenzó a tocar la población dominicana era de apenas 2 millones de habitantes.



Su sola permanencia en la escena la convierte en una de las más importantes artistas dominicanas. Pero si a eso le sumamos su gracia en escena y sobre todo sus composiciones, hablamos de alguien extraordinario.



Admiradores



Jochy Sánchez, el maestro y productor musical santiaguero comentó a elCaribe: “Fefita es una artista típica con un carisma increíble, solo superada por Tatico Henríquez. Su dinamismo es increíble. Pienso que lo más importante es la impronta de sus composiciones: La Chiflera, Vamo’ a hablar inglé, La pimienta e’ la que pica., Te menea’ o te apea’”, expresó mencionando algunas de las canciones suyas que forman parte del repertorio popular.



Por su parte, el maestro Rafael Solano expresó: “Yo la admiro mucho, por su temperamento y su dedicación al trabajo que hace”.



“Su música es bien ejecutada, y su canto; un merengue clásico en su forma. Es merecedora de todos lo elogios y homenajes”, sentenció el autor de Por amor.



Mientras que José Antonio Rodríguez, cantautor, ex ministro y ex embajador la ve de este modo: “Le llamamos la Vieja Fefa y en base al seudónimo buscamos likes en base a la burla y no el reconocimiento”.



“La Vieja Fefa no solo nos ha enseñado a valorar nuestra música típica, a sido y sigue siendo capaz de amarla por su forma de enfrentar los años. Yo quiero ser como ella. Quiero vivir muchos años haciendo lo que me gusta y siendo yo, como la Vieja Fefa”, aseveró.



“Cuando pienso en ella solo veo su sonrisa tornándose en carcajada acompañada de ocurrencias que solo se permiten los seres libres!”, afirmó, convencido.



“Por más que lo he intentado, mi cintura nunca a logrado realizar un círculo Perfecto y completo cuando intento bailar su música y acompañarla en su baile sin ataduras y sin años”, comentó el autor de Como un bolero y Vive, entre otros.



¡¡¡Que viva la joven-vieja Fefa!!! La queremos!!!”



El poeta y editor José Rafael Lantigua, quien fuera ministro de Cultura en los gobiernos de Leonel Fernández, la ha ve de este modo: “Fefita la Grande es la continuadora de una tradición que sigue muy arraigada en el espacio geográfico dominicano del que nunca salió: el merengue típico o de enramada, la música de nuestra ruralía”.



“Marcó un ritmo, selló un estilo de canto y manejo del acordeón y se empeñó en crearse una manera de ser como intérprete y como ser humano, que terminaron por colocarla en el escalón más alto de nuestra música vernácula interpretada por mujeres y en un lugar de privilegio entre todos los músicos típicos del país”, señaló.



“Obviando los grandes nombres históricos masculinos del género, digamos que antes o después de Fefita, y también a su lado generacionalmente hablando, estuvieron nombres y trayectorias de calidad como la de Manguita Peralta, María Díaz, Lidia Hernández [la India Canela]”, observó.



“Fefita armó la fiesta de otra manera. Enseñó nuevos acordes, formuló nuevas avenidas de goce y, con su estilo entre moderno y rococó, hizo su propio trazado melódico, lírico y rítmico. Y creó ese gran nombre de merenguera de armas tomar que la acompaña desde hace décadas”, manifestó.



“A sus ochenta años de vida hace rato que la tengo en el altar de los máximos consagrados, junto a Toño Abreu -deidad perenne-, Dionisio Mejía [el inmortal Guandulito], Francisco Ulloa, el sin par Tatico, Lupe Valerio y otros más”.



Y agregó: “Si el merengue típico, que ha surcado todas las rutas de nuestra historia, está vivo y activo, se debe, desde los ochenta y noventa hacia acá, a Manuela Josefa Cabrera Taveras, esa Fefita tan Grande que es capaz de poner a cualquiera “a hablá inglé”.



“Que nadie lo dude y que me corrijan Chaljub y don Américo Mejía: ninguna otra mujer de la música típica se convirtió en suceso nacional, ni se erigió en figura de primera plana, con enorme arraigo popular, como Fefita la Grande.



“El resto es su historia. Que cumpla 80 más, que pronto será posible”.

Fefita la Grande, una vida en grande

A los nueve años amenizaba fiestas.



Además de más de una docena de álbumes discográficos, Fefita ha actuado en cine en las películas Perico Ripiao, Ponchao (2013), Lotoman 003 (2014), y La maldición del padre Cardona (2005), según Wikipedia.