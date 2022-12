El lanzamiento de las nominaciones a los Globos de Oro la noche del lunes, estuvo sucedida de un silencio tétrico en redes, con olor a cultura de la canccelación.



Probablemente Brendan Fraser jamás imaginó en sus horas de depresión y alejamiento de la vida pública, que se iba a encontrar en la situación que se encuentra ahora.



Su rol en La ballena le ha permitido no solamente regresar, sino regresar con éxito, tanto que es el favorito para el Oscar al Mejor Actor en el 2023.



Una vez anunciadas las nominaciones corrió a exclamar que por nada del mundo pisaría el escenario de los Globos de Oro.



Antes, el año pasado, Tom Cruise había fijado posición y había devuelto sus dos estatuillas en respuesta a las denuncias públicas vertidas contra la asociación organizadora de los Globos de Oro desde el 2020.



Los Angeles Time fue el periódico encargado de levantar la alfombra y mostrar que en ese momento la asociación no tenía un solo miembro negro. Ese artículo expuso falta de legitimidad para escoger los premios debido a la exigua cantidad de pesonas que votaban, y además por falta de ética.

La tapa la puso la historia de Brendan Fraser.



Ahora, la ausencia de algarabía en las redes sociales, por parte de los actores, directores y productores, es directamente proporcional a los esfuerzos que parece haber hecho por recomponerse de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (Hollywood Foreign Press Association con su sigla HFPA), que nacida en 1928 comenzó a entregar sus premios desde 1944.



El silencio ha sorprendido a una nueva directiva que tal vez pensaba que se había perdonado a los miembros de la asociación compuesta solamente (hasta ahora) por 96 miembros.



Parecía que con la salida de Philip Berk de la presidencia de la HFPA se haría un borrrón y cuenta nueva.



De hecho, la asociación incluyó seis nuevos votantes de color, entre ellos el excelente crítico de cine dominicano radicado en Estados Unidos Rubén Peralta, quien ha realizado una encomiable labor.



Pero el silencio actual es una bulla agresiva que se cierne sobre el futuro de los premios que han sido no solo el inicio cada año de la temporada cinematográfica, sino también el medidor más cercano de lo que va a los Oscar.



La 80 edición



El anuncio de las nominaciones fue realizado por las actrices Mayan López y Selenis Leyva, de la nueva serie cómica Lopez vs. Lopez, de la cadena NBC, y Helen Hoehne, como presidente HFPA. Ellas han sido parte de la inclusión de minorías como rostro de los premios. De hecho, el afroamericano Jerrod Carmichael, una de las voces más influyentes de la comedia, será el anfitrión de la 80ª entrega anual de los Globos de Oro.



La 80 edición de los Globos de Oro serealizará el martes 10 de enero del 2023, a las 8:00 pm hora del este (en RD a las 9:00 pm). La transmisión de tres horas se efectuará desde The Beverly Hilton en Beverly Hills, California. ¿Lograrán reponerse los Globos de Oro de tan sonora falta de ruido?

Miembros del board de la HFPA

La presidenta de la HFPA es la alemana Helen Hoehne. El CEO interino es Todd L. Boehly, dueño de Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks y accionista de Billboard, Rolling Stone, Variety y The Hollywood Reporter, etc. El británico Adam Tanswell es el secretario ejecutivo. El tesorero es el francés Henry Arnaud. Los directores son la danesa Tina Jøhnk Christensen, la portuguesa Bárbara de Oliveira Pinto, la austriaca Barbara Gasser, los afroamericanos Sharlette Hambrick y Jeff Harris, de ascendencia india Sabrina Joshi, el argentino Gabriel Lerman, la norteamericana Joanna Dodd Massey, la japonesa Yukiko Nasajima, el norteamericano Scott Orlin, la finlandesa Kirpi Uimonen, la norteamericana Vera Anderson y el afroamericano Earl Gibson III.