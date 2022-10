“Te lo digo todo y no te digo na” es el tour 2022 que recala este sábado en el Teatro Nacional Eduardo Brito

Rosario Flores vuelve a presentarse ante el público dominicano. Este sábado 22 de octubre, mientras Bad Bunny demuestra cómo no cantar con el uso y abuso de esa droga digital que es el AutoTunes, la gitana, hija de Lola Flores y de El Pescaílla, provocará aplausos y ovaciones desde el escenario del Teatro Nacional con su manera de decir. Antes que ocurra el concierto, elCaribe pregunta y ella responde como quien dice todo, pero no dice na’:



Imagino que la mayor cantidad de los sábados de su vida los ha pasado en el escenario ¿Cuál es su día preferido de la semana?



Cualquier día es bueno para pasarlo bien, es una bendición poder amanecer todos los días con positividad. Me quedo con todos.



Con la falta siempre sentida de Antonio, ¿quién es el compositor o compositora que Ud siente que escribe lo más cercano a sus sentimientos?



Bueno, la falta de mi hermano es insustituible. Los temas nuevos son compuestos por mí, que esos son los más afines. El resto siempre tengo a alguien que baila conmigo.



Con las ausencias principales de la Faraona y su hermano, ¿quién asume la cabeza de la familia: Lolita o Ud?



Ambas somos Flores por igual, no hay esa distinción.



Poquito a poco se va armando un pueblito gitano en Punta Cana. Artistas de gran relevancia (ya son tres, con sus familias) se están asentando allí, calladitos. ¿Lolita y Ud no se han sentido tentadas a venirse a vivir acá?



He pasado vacaciones en Samaná, Punta Cana y me encanta la República Dominicana pero asentarse es algo más complicado. Ahora, eso sí, siempre que puedo disfruto de Dominicana a tope.



A pesar de que su disco Te lo digo todo y no te digo ná, es un álbum lleno de frescura y fusiones de rumbas, blues, reggaes, pop, etc. también tiene letras que provocan pensar además de bailar ¿Cree que con el paso del tiempo se vuelva más reflexiva y menos rumbera?



Ya sabes que las canciones salen de los momentos. Maduramos y vemos la vida de forma diferente, pero cambiar siempre es bueno.



¿Cuándo cierra este ciclo y comienza a grabar la nueva producción?

Espero poder daros una sorpresa a finales del próximo año…



¿Qué diferente trae con el próximo concierto del sábado 22 a Santo Domingo?

Mucho ritmo, un show con mis bailaores y como siempre: ¡Mucha marcha…!

Datos del concierto de Rosario

Concierto: “Te lo digo todo y no te digo ná”

Artista: Rosario Flores

Producción local: César Suárez Jr.

Lugar: Teatro Nacional Eduardo Brito

Día: sábado, 22 de octubre

Hora: 8:30 pm

Boletas: Plateas filas A hasta la H RD$8,475

• Filas J hasta P RD$6,885

• Filas Q hasta BB RD$6,355

• BalcónRD$4,765

Compras: Uepa Tickets y boletería TN