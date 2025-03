El nuevo programa se transmite los sábados a través de sus plataformas digitales y Televisión Dominicana para Estados Unidos

Laura Guzmán, abogada y comunicadora, inicia un nuevo reto. “Los Valores No Pasan de Moda” es la propuesta que comenzó el 8 de marzo a través de sus plataformas digitales y Televisión Dominicana para todo Estados Unidos.



Se trata de un proyecto que busca contrarrestar el fuerte impacto de los antivalores bombardeados por los medios digitales, para educar con integridad a las nuevas generaciones.



La lucha contra la decadencia parecería perdida. ¿Cómo pretendes enfocar el contenido de “Los valores no pasan de moda” para que sea visto por quienes nos interesan sean los receptivos del mensaje?

Para los que solo se dedican a criticar a nuestra sociedad… “parecería”. El impacto avasallante de las redes sociales y la comunicación digital muestran un fenómeno social que es real, el declive de nuestros valores, demostrados en niñas y adolescentes semidesnudas, música explícita, contenidos vulgares en programas de radio y TV. Eso representa un segmento de nuestra población más no un todo, como parte del impacto global de la red social TikTok y la no supervisión oportuna de los padres. Este proyecto condena la crítica y se suma a la acción.



Hemos trabajado 15 meses de pre-producción e investigación social, con estadísticas en manos, las presentamos en un formato atractivo donde la generación Z (la más afectada en el tema en cuestión) pueda consumir esta información de valor en un formato atractivo.



Nuestro primer episodio sobre Educación, logró llamar la atención de este público en plataformas digitales.



El objetivo, llevar el mensaje a su lenguaje y persuasión.



¿En qué rama de la vida, en qué aspecto o expresión social estima que sea más visible esa decadencia de los valores que nos han hecho llegar hasta aquí?

Sin dudas que en la generación nacida luego del año 2000 debemos mantener el enfoque de nuestra maravillosa cultura, historia, música, gastronomía, moda, deportes. Todo lo que nos hace auténticos y recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Siento que muchos padres quieren encajar en un nuevo modo de vida impuesto por las tecnologías y han olvidado quienes son. Sin embargo nuestros números recabados indican que los dominicanos de valores somos más!



¿Hay culpables de la situación actual? ¿Cómo cree que se pueda enfrentar la situación para poderla revertir?

Debo decir que esta decadencia tiene una respuesta clave. El no control del Estado, mediante regulaciones a nuestros medios de comunicación en todos sus ámbitos; políticas públicas educativas y de juventud; y la falta de responsabilidad parental, acompañamiento y supervisión adecuada de nuestros hijos. Todos los anteriores serían “los culpables” es una misión conjunta retornar a nuestra esencia, nuestra rica identidad que se ha empañado por montarnos en la ola de las tendencias y lo que muchos consideran normalizado.



Nosotros llamaríamos “responsables” a quienes hacemos un llamado con este proyecto, que más allá de 10 capítulos de una serie, pretende convertirse en una nueva plataforma social con la creación de paneles en los que involucraremos a esos actores responsables.

