La hija de Marco Antonio Solís lanza su primer disco y hará su debut artístico en el concierto de dos grandes

Luis Fonsi, uno de los artistas más destacados de la música latina contemporánea y que ha trascendido en el tiempo, y la afamada agrupación Reik, están listos para su reencuentro con el público dominicano y por primera vez juntos en escena, este sábado en el Palacio de los Deportes.



Bajo la producción de César Suárez Jr., los intérpretes de canciones como “No me doy por vencido” y “Peligro” prometen “Una noche perfecta”, que es también el lema del show, con más de 25 músicos en escena.



Será un concierto dividido en dos partes, cada uno basado en los éxitos de los artistas que han conectado con el país más de una vez.



Para Luis Fonsi, República Dominicana no es solo otro lugar que vuelve a visitar, la conexión con la isla va más allá de ser simplemente un vecino, es uno de sus destinos favoritos de vacaciones, tiene familia dominicana y no se puede dejar fuera la exitosa colaboración con Juan Luis Guerra lanzada en 2014 “Llegaste tú”.



En la otra parte Reik, la banda que nació en 2005, es tan aferrada al amor, como al instrumento principal del género balada, la guitarra, pues el nombre del afamado grupo proviene de la acción de rascar las cuerdas en inglés: “rake”. Canciones como “Yo quisiera”, “Creo en ti”, “Me duele amarte”, entre otras, los posicionaron entre los favoritos en toda Latinoamérica, especialmente en Dominicana.



Lo especial de esta noche, aparte de ser la primera vez que Fonsi y Reik se presentan juntos, es que también será la noche de debut de Mar en el país, una estrella en proceso de reconstrucción quien habló para elCaribe acerca de lo que significa para ella su participación en el concierto, la conexión que tiene con RD y los valores que ha heredado de su padre, Marco Antonio Solís.



¿Cómo nace tu primer disco “Quédate”?

Quédate nació en una noche muy hermosa en Miami, donde todo fluyó de una manera natural. Estábamos bailando toda la noche. Es una canción hecha para el verano, para gozarla, pero no significa que me voy a encajar dentro de un solo género durante mi carrera.



Háblanos un poco de tus influencias musicales.

Aparte de mi papá mi inspiración nace de artistas como Lana del Rey, Beyonce, Aurora. Mi papá tiene una magia con la letra y la manera en que puede crear un espacio de sanación para los que escuchan su música y trato de recordarme de esos aspectos.



¿Cuáles valores te ha inculcado tu papá?

La importancia de la disciplina, porque aunque tengas mucho talento, sin la disciplina no hay nada. Es tan importante ser muy apasionado para lo que quieras lograr. Ser consistente es lo que te separa de los demás.



¿Qué te gustaría imitar de él?

Su sensibilidad, su transparencia, su vulnerabilidad, que a veces en este mundo es lo más difícil. Valoro mucho las personas que son abiertas con lo que sienten, son honestos y auténticos y no se dejan llevar por los que hacen las tendencias.



¿Qué conexión tienes con RD y qué es lo que más te gusta de aquí?

Desde chiquita he estado visitando la República Dominicana para festejar mis cumpleaños y el de mis hermanas, el día del amor y la amistad. Creo que la cultura de aquí es lo más cerca que me he sentido a la mía, aparte de Cuba. Lo que más me ha gustado ha sido la calidez humana de cada persona con quien he podido coexistir de aquí, en sentido de amor, la música, la playa, no hay nada que no me haya gustado.



¿Qué sigue en tu carrera musical?

El plan es seguir sacando música, de hecho la semana que viene voy a grabar otra canción y hay otras que ya quiero lanzar pero sé que en el tiempo perfecto todo va a fluir de una manera muy natural cuando ya estén listas.



¿Qué significa para ti cantar en familia?

Lo que sentimos cuando cantamos juntos es una euforia que no se puede explicar. Para nosotros lo más importante es, y siempre será, la familia y la conexión dentro de ella. Es tan hermoso que podamos compartir lo que más nos apasiona, que es la música, es una bendición cantar juntos.



¿Cómo se da esta participación en el concierto?

Cesarito Suárez tuvo un acercamiento a raíz del lanzamiento de mi primer sencillo “Quédate” y se dio esta oportunidad, la cual estoy muy agradecida ya que será mi primera vez abriendo un show y para dos cantantes muy talentosos a quienes respeto muchísimo. La vida me está brindando muchas bendiciones. Siento que estoy soñando.



¿Cuál es el significado de tu nombre?

Mar es una abreviación de mi nombre que es Marla. Mi nombre significa estrella del mar, además, todas mis amigas siempre me han llamado así. Para mi este nombre significa la infinidad de posibilidades que tenemos en este plano, la grandeza que tenemos por dentro, nuestro poder de influir y sanarnos. Este nombre siempre será mi recordatorio de estas verdades y nuestra habilidad de reconstruirnos cuando queremos, de transformarnos y de rejuvenecernos. Nosotros estamos en un estado constantes de transformación, de cambios y el mar siempre me recuerda de esta verdad.

MAR cantará por primera vez en RD. Agrupación Reik regresa a República Dominicana.

Información sobre el concierto

La cita para este esperado concierto será en el Palacio De Los Deportes este sábado 23 de julio a las 8:30 de la noche. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y Centro Cuesta Nacional, Jumbo y El Nacional y los precios van desde RD$2,965 Gradas, RD$4,555 Platea Glod, RD$7,945 VIP, Special Guest RD$12,710, hasta RD$25,420 en Front Stage.