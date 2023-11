Tiene en su haber 25 producciones de TV, 28 de poesía y 18 conciertos musicales

Luis Molina es intenso, de palabra de ametralladora, apasionado de sus proyectos y si existiera la orden de Caballero de la Cultura dominicana, habría que entregarle una en la Plaza de la Bandera. Por estos días cumple 25 años de gestión cultural.



“Tratar de hacer cultura es lo más difícil que hay, pero es lo más importante. Ningún pueblo se desarrolla sin cultura”, pregona.



Molina ha producido decenas de espectáculos o conciertos a través de su proyecto Patín Bigote. También ha hecho grabaciones de poetas leyendo sus obras. De lo más reciente está el muy visto primer concierto de Rochy RD en Bellas Artes, haciendo rap, cuando aún no se había entregado por entero al dembow.



“En diferentes etapas de mi vida e instituciones, he hecho aproximadamente 25 especiales de televisión. He realizado 28 producciones de poesía. He producido 18 conciertos”, resume a grosso modo su andar.



Amigo íntimo, de los más cercanos de Luis Díaz, Molina produjo para el Centro Cultural de España la más importante grabación en video de un concierto del gran músico dominicano, al menos de sus últimos tiempos.



“La gente se queda atrás, en el pasado. Yo he sabido evolucionar y conocer lo que está pasando. Nosotros -fuimos varios los que participamos en eso- hicimos el único especial donde se estudia la música urbana”, asegura.



“Todo el mundo se horrorizó, me dijeron: ‘¿Tú´, un hombre de la cultura, haciendo un especial sobre música urbana?’. Señores, la música urbana es parte de la cultura dominicana. Es una realidad. Yo no soy un entusiasta. Yo no te voy a oír música urbana el día entero, porque yo tengo que hablar de otros temas… Pero, por ejemplo, ese especial de Rochy es una joya y tiene dos millones de vistas”, informó Luis Molina. E insistió: “Y es un estudio. Porque ahí hablaste tú, habló Aquiles Correa, Eduardo Valcácer… toda gente de primera!”.



Luis considera que “en el caso de Rochy RD está en el dembow por un asunto meramente económico. Mira, Rochy lo que es un rapero. Y a él le gusta el rap. Y según ustedes los expertos, no yo, según Eduardo Valcácer, Claudia Pou, Alfonso Quiñones, el mismo Aquiles Correa, gente que sabe mucho de eso, Rochy es un gran rapero. Y lo sabe hacer muy bien”.



“Él me dijo en aquel especial que fue antes de la pandemia, cuando él no era conocido como lo es hoy -aunque sí era muy famoso en el mundo del rap-, me dijo ‘me voy a ir al mundo urbano porque a mí no me interesa eso para nada, no me gusta, pero voy a cantar dembow porque yo llegué al tope en el rap”, confesó el productor de aquel especial que se puede ver en Youtube.



“Y él está en eso por dinero. Y mira que lo estoy diciendo en televisión, para que la gente lo sepa y no se engañen. Porque eso es un negocio para él. Él es un rapero y bastante interesante. Es una buena propuesta. Y así hay muchos más. No se crean todo eso. Ellos les están dando pan y circo, porque eso es lo que el pueblo quiere consumir”, manifestó en el programa de tv Famosos Inside que se transmite a las 4:00 de la tarde y se repite a las 5:00 de la tarde, en el canal 37, CDN



Sobre las políticas culturales



Ante una pregunta sobre la evolución de las políticas culturales del país en estos 25 años, Luis Molina opinó: “Lo que pasa es que no han evolucionado. Ese es el principal problema sigue la misma política del 98. Mira, la cultura aquí, sobre todo el Ministerio de Cultura vive en el siglo XIV y nosotros estamos en el siglo XXI. Estamos hablando de que viven en una concepción del pasado. Les encantan las puestas en circulación de libros a las que nadie va; les encantan las conferencias que nadie oye; les encantan esos festivales a los que nadie asiste”, sentencia.



“Porque ojalá todo fuera las ferias del libro o las noches largas de los museos, No, no, te estoy hablando de que todas esas instituciones están haciendo un montón de cosas, pensando que alguna gente va a ir a la Ciudad Colonial a verlos. O adonde están las sedes de esas instituciones. ¡Y todo cambió! La gente no tiene tiempo, hay muchos tapones, muchas complicaciones, y lo que tienen que usarse son las tecnologías de la información y el conocimiento. Que entre ellas están el Instagram, el Facebook, el YouTube. Ojo, no es que no se hagan las puestas en circulación, ni festivales. Claro que hay que hacerlos. Pero hay que enriquecerlos con eso. Y entonces el Ministerio de Cultura es una institución anacrónica que está viviendo como muchas otras instituciones, en el pasado. Y yo hice todos los esfuerzos del mundo con José Rafael Lantigua -que es el más visionario de ellos, debo decirlo – y él me hizo algún caso. Luego con José Antonio me desgalillé. En su computadora él tiene un especial de Sonia Silvestre, en vez de mandarlo para Youtube, para los canales. Y yo le he scrito y me dice que lo vamos a hacer… ¡Pero nunca lo hacemos! O sea, es esa visión. Por ejemplo con Pedro Vergés no lo intenté porque… ¡imagínate! Y no lo he intentado con Milagros Germán porque no la conozco. Pero tiene que cambiar esa visión. Tienen que crear un departamento de innovación cultural. Un departamento que se encargue de coger todo lo bueno que ellos hacen y transformarlo, porque Cultura hace miles de cosas buenas, lo que pasa que nadie lo sabe, porque lo hacen en formato del siglo XIV.



“Todos los centros culturales tienen que volver a cambiar. Yo trabajé en el Centro Cultural de España, y eso ya no funciona. Son las mismas gentes que van a los mismos eventos a hablar lo mismo y eso no es la cultura. La cultura es la masificación, que le llegue a todo el mundo. Porque el talento cultural que hay aquí se merece otra difusión”, expuso.



Luis Molina sigue enfrascado en hacer cultura, en impulsar lo nuevo, en luchar por la calidad. ¿Es poco?

