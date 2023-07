Email it

Será este sábado, 8:00 p.m. en la Gran Arena del Cibao. Se espera la presencia de algunos de sus amigos del arte

Fin de la Historia, El Concierto, centra la atención este fin de semana como epicentro de los espectáculos.

Que Luis Segura escoja la víspera del Día de los Padres para el que probablemente sea el más grande concierto que ha ofrecido, es una señal además de comercial, sentimental. “Mi mayor regalo será ese… que me acompañen a celebrar el Día del Padre en lo que se convertirá ‘el inicio del fin’”, escribió a través de las redes sociales.



Ha recibido mensajes a través de su cuenta de Instagram.



Juan Luis Guerra le ha enviado el siguiente mensaje: “Querido don Luis para desearle el mejor de los conciertos este 29 de julio. Sé que será una noche especial para celebrar sus hermosas canciones, su legado y su carrera. Gracias por ser pionero y figura principal de este género que amamos tanto, la bachata. Las bendiciones del Sepor Jesús para Ud. y los suyos. Un fuerte abrazo”, le dijo el más grande de los artistas dominicanos.



“60 años de carrera acompañado de mi guitarra, persiguiendo un sueño. Ha llegado el momento. He venido a mi querido Cibao cuna de mi alma, para juntos vivir el inicio del fin”, ha dicho en otro de los videos colgados en su cuenta de Instagram.



Fefita la Grande quien acompañó a Luis Segura en un tema que han grabado juntos “Vete”, reivindica con su voz, no solo el cariño por don Luis, sino por el género de la bachata, que se le da muy bien.



El espectáculo contará con la animación de Nelson Javier “El Cocodrilo” y Cheddy García.



El Chaval de la Bachata es otro de los bachateros que lo va a acompañar este sábado e invitó a acompañar al “Papá de la bachata, Luis Segura”, quien sin dudas es muy querido.



También acompañarán a Segura en el concierto será Luis Miguel del Amargue. Así como Zacarías Ferreira, El Prodigio y Félix D’Óleo, así como el salsero Sexappeal. Y puestos a especular, se cae de la mata que su hijo más pequeño Edward Segura, segura… mente estará acompañando a quien llama “mi viejo” y con quien grabaron juntos “Una copa más” en el disco nominado a los Grammy Latinos del 2021.



Una orquesta integrada por más de 20 músicos, dirigida por Davicito Paredes y Kelvin de León (el bástago de Martires), acompañartán a El Añoñaíto y sus invitados.



La dirección artística se debe al coreógrafo y bailarín Alexander Duval. El montaje y producción es dirigido por la empresa WQ Producciones junto a la Familia Segura.



Según el propio homenajeado, “Fin de la historia” es “una de las etapas en mi vida con más emociones encontradas, ustedes han sido la motivación cada día para seguir en mi amada Bachata”.



“Ha llegado el momento, luego de 60 años de carrera, brindarles, el mismo día, mi primer y último concierto, algo que Dios lo decidió así y agradezco siempre por todas las bendiciones”, agregó.



Recientemente había escrito: “Ha valido la pena creer con humildad, constancia, dedicación y enfoque en aquella que tanto amo, mi adorada Bachata, aquella que tuvo que vivir un proceso duro, pero que hoy es embajadora en el mundo de nuestra identidad”.

Datos del concierto

Concierto: Fin de la Historia

Artista: Luis Segura

Invitados: Fefita la Grande, El Chaval de la Bachata, Luis Miguel del Amargue, Zacarías Ferreira, El Prodigio, Félix D’Oleo, entre otros.

Animadores: Nelson Javier “El Cocodrilo” y Cheddy García.

Puesta en escena: Alexander Duval.

Orquesta dirigida por: Davicito Paredes y Kelvin De León

Lugar: Gran Arena del Cibao

Producción: WQ Producciones y Familia Segura

Boletas a la venta en Todoticketsrd.com.

Precios: RD$1,800 (gradas), RD$5,000 (VIP), Special Guest Cariñito de mi vida (6 pax) RD$100 mil, SG Pena RD$ (6 pax) RD$120 mil.