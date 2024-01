La Premio Nacional de Artes Plásticas, otorgado en el 2015, cumplió este domingo 80 años

Ayer domingo, 14 de enero del 2024, la pintora dominicana Elsa Núñez acaba de arribar a su 80 cumpleaños. Cuando este redactor la contactó, Elsa estaba en el salón. Las preguntas fueron enviadas vía WhatssApp y las respuestas en su voz regresaron por la misma vía. Quien la ha visto pintar ha accedido a un mundo tan íntimo como intemporal. Allí el tiempo no pasa y Elsa es intrépida y feliz.



A los 80 años, sigue pintando?

¡Claro! Nací para pintar y seguiré pintando hasta que Dios decida que no siga haciéndolo.



¿Con qué frecuencia?

Bueno, pinto muy frecuentemente, porque inspira la música; me inspira la naturaleza, la tierra. Siempre tengo una motivació para pintar, para trabajar. No tengo tiempo, ni hora. Exactamente me dedico a pintar cuando me llega la inspiración.



¿En qué está inmersa ahora mismo? ¿Pinta algo?

Estoy inmersa en una exposición que estoy preparando para Madrid. Todavía no tengo el lugar, pero ya la embajada está trabajando en eso.



¿Cuál es el mayor peligro de una pintora a los 80 años?

Bueno, en mi caso no veo ningún peligro. Todas mis facultades están bien. No tengo ningún tipo de quebranto de salud. ¡Me siento con la misma fuerza que tenía en mis años juveniles! De verdad que no le doy importancia a los años. Pasan porque tienen que pasar. ¡Pero no los siento sobre mí!



Hay una zona de su pintura que a mí me fascina. Los abstractos. Ud ve las obras en detalle antes de ponerse a pintar o es algo que va surgiendo en el instante?

Lo primero que hago es poner música clásica. Me fascina, sobre todo Chopin, Beethoven, y me inspiro mucho en la Tierra, en la Madre Tierra. Me preocupa la depredación que ha hecho el hombre de los dones que Dios le ha concedido y que no ha sabido mantener ni cuidar. Por eso trato mucho el tema de la tierra: La Madre Tierra; Llantos de la roca en el vacío; Río en extinción; todos son títulos (de cuadros) referentes a la tierra.



¿Qué la inspira más?

Me inspira mucho la condición humana. Desde mis comienzos. Y como te acabo de decir, el tema de la Tierra, de la naturaleza, el ser humano. El otro yo del ser humano. Idealizo mis figuras y las coloco en un mundo etéreo. Pero ya no estoy en la figuración. He mezclado abstracción y figuración en una misma obra. Realmente la abstracción me fascina.



¿Cómo superó el dolor de la muerte de su esposo Angel Haché?

Comencé pintando figuras muy dramáticas. Una mujer de negro, envuelta en gasas blancas. Pero luego comenzaron a salir colores brillantes extraordinarios. Esa serie la llamé “Los latidos de Ángel”. Y fue de verdad una explosión de colores y de luz. Parece que él mismo, desde donde esté, me animó para que no sintiera angustia, para que todo el dolor se volcara en colores y luz.



¿Quienes han sido sus referencias, los artistas que le ayudaron a hacer su propio estilo?

Realmente ningún artista me ayudó en mi estilo. Fue surgiendo. Primero fui muy dramática por los problemas de cuando era estudiante en la época de Trujillo. Luego vino la Revolución de Abril donde perdí dos hermanos; y luego un tercero. Y todo esto me ha dado fuerza, una fuera espiritual que me ayuda mucho. Me ha ayudado en todos esos procesos que he pasado en mi vida. Pero Dios, el Gran Dios, es el que me ha dado esa fuerza. Por eso, cada vez mi fe aumenta más. Porque él me ha dado una fortaleza que yo misma me asombro que a mi edad todavía tenga ese espíritu de creatividad. Ese deseo de vivir, y ese deseo de crear, que me llena cada día.



¿Pudiera decirse que el rojo es su color favorito? ¿Hay algo de fauvismo en su obra?

Realmente no tengo un color favorito. Me gusta mucho el tierra de siena, por el tema de la Tierra, pero uso mucho los lilas y los azules. Varios colores. No tengo preferencias por un color determinado. Sobre todo en las abstracciones utilizo varias gamas de colores.



¿Hay algún artista de joven que le llamase la atención?

Bueno sí, admiré mucho a El Greco. No lo conocía. Ya mis figuras eran alargadas. Quería conocerlo (su obra) personalmente. Cuando llegué a estudiar a Madrid asistí al Museo para verlos personalmente. Pero el que más me impresionó fue Goya, por revolucionario, por la fuerza que imponía en sus pinturas. Por todo ese movimiento revolucionario que reflejan sus obras.



¿Sigue haciendo vida social?

No soy muy amiga de la vida social. Cumplo con lo que atañe a mi trabajo. Exposiciones y no todas. Soy miembro del Consejo Nacional de Cultura. Cuando hay alguna sesión asisto. Pero no soy muy llamada a los eventos sociales. Desde pequeña fui muy tímida, aunque no lo soy ahora. Qué se yo, me atrae más ir a un concierto a escuchar música clásica. Los conciertos sí, no me los perdía mientras la Sinfónica los ofrecía en el Teatro Nacional. Las obras de teatro, el cine. Todo eso me atrae mucho, pero la vida social realmente no me emociona n me atrae tampoco.



Hace pocos meses expuso en Lima. Cuénteme de esa experiencia.

Fui una artista invitada. Fue un honor para mí. Pero comencé con un dolor en las piernas. Un problema de circulación. El médico me dijo que no podía permanecer de pie mucho tiempo, así que tuve que suspender mi asistencia. Pero envié dos obras -que ya regresaron-; fue una linda experiencia, participar en otro país. Y es una manera de proyectar el arte nacional.

Inspiración

Ningún artista me ayudó en mi estilo. Fue surgiendo. Primero fui muy dramática por los problemas de cuando era estudiante en la época de Trujillo. Luego vino la Revolución de Abril donde perdí dos hermanos; y todo esto me ha dado fuerza, una fuerza espiritual que me ayuda”.