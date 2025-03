Se dice en TikTok que muchas celebridades son fanáticas de la tendencia SMAS Tox, pero, ¡cuidado!, porque “la ciencia no respalda esa técnica”, advirtió el doctor y profesor de medicina estética Eduardo Cardona.



Publicaciones de redes sociales anuncian el SMAS Tox como “el botox trend más reciente en el mercado” o como “una técnica revolucionaria y no invasiva con solo unos pocos puntos estratégicos”.



“Se trata de una nueva tendencia de lifting asiático, que promete un contorno facial sin cirugía, pero en realidad tiene un efecto opuesto”, afirmó el experto, creador de la metodología The Cardona Method, que prioriza la seguridad y los resultados naturales.



En primer lugar, Cardona señaló que la anatomía del rostro no funciona como el SMAS Tox.

“Relajar músculos como el frontal o el temporalis podría generar efectos contrarios a los buscados. Además, aplicaciones sobre glándulas importantes y/o músculos de soporte y movimiento de la cabeza pueden causar riesgos innecesarios”, añadió Cardona.



Para el especialista, sus consecuencias podrían ser diversas, entre ellas, hacer que se caigan las cejas, en vez de levantarlas; problemas en la producción de saliva al aplicar toxina frente a la oreja; atrofia del músculo temporal, que es para masticar y no tiene ningún papel en expresiones faciales y caída de las cejas; o debilitamiento de músculos de soporte y movimiento de la cabeza al insertar toxina después de la oreja.



“Antes de seguir irreflexivamente esta tendenia de las redes sociales, hay que recordar que la ciencia importa. Mucho del contenido que las personas ven en redes sociales, lo que busca son “likes”, y no precisamente el bienestar”, advirtió el experto, que junto a Doreen Gutiérrez, presenta “Diario de Belleza Podcast”.