La Diva del Merengue, Miriam Cruz llega con el espectáculo “La Historia Continúa” en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, el 14 de ocrubre, en una producción de Alberto Cruz “Pirincho”.



”Es un show preparado con amor, con grandes ligas de la mano, como René Brea, Alberto Cruz, Henry Jimenez, Iván y Marquito en la coreografía”, informó la propia artista a través del programa Famosos Inside, que se transmite de lunes a viernes a las 4:00 pm por CDN, canal 37.



“¡Eso es fino, fino!” dijo con su voz dulce, tierna, sensible -que uno no la puede imaginar discutiendo- Miriam Cruz, dueña, además, de un timbre muy particular y juvenil y pícaro, que la hizo destacar desde que comenzó, a los 13 años de edad en el mundo de la música. “La Historia Continúa” lo hizo ya el pasado 12 de agosto en el United Palace “a casa llena”, subrayó.



Antes de llegar a la capital se presentará en el Gran Teatro del Cibao en Santiago de los Caballeros, los días jueves 12 y viernes 13 de octubre, dos noches seguidas.



“Yo apuesto mucho… El Cibao es muy grande, es merenguero hasta la tambora. Santiago me ha brindado su apoyo y es la oportunidad de que escojan entre las dos noches, también la gente de La Vega, de Santiago Rodríguez, de Navarrete donde me quieren muchísimo. O sea, de Moca, de todo el Cibao…”, opinó.



Ante una pregunta reconoció que habrá invitados, pero no los mismos que estuvieron en Nueva York. “Algunos de los que estarán en Santiago -que como son dos noches no todos pueden estar las dos noches-, sí estarán en Santo Domingo”.



“Estarán Yiyo Sarante, La India Canela, María Díaz, Krisspy, Robert Liriano, Shadow Blow… O sea que es una mezcla de géneros muy interesante. ¡Y sé que la gente la va a pasar muy bien!”, expresó la intérprete de Juana la Cubana, Ta Pillao, y La loba, entre otros.



“Yo le dije a René, mira, yo soy artista, yo hago lo que sea. Si hay que subirme en un tobogán y bajar, yo lo hago. Porque es un escenario que te permite, que tú puedes hacer de todo. No sé, de repente impactar y que la gente se quede waoooo! Hacer algo diferente. Por eso es que lo estoy cacareando -en buen dominicano-, para que me acompañen. Porque no es nada que ver con lo que estoy acostumbrada. Una tarima, un show normal. ¡No, esto es diferente!”, refirió.



Recordó de un show que hizo en la Base Aérea de San Isidro donde bajó en un helicóptero, escoltada, y aquello fue muy impactante para los presentes. Miriam Cruz actualmente trabaja una nueva producción discográfica.

Reinventarse

Yo lo he logrado, yo lo he logrado… Cuesta trabajo. (Y dinero), ¡sobre todo! Pero hay que hacerlo. Sobre todo en un mundo como el que vivimos”

Colaboraciones

He hecho con algunas de las exponentes urbanas, La Insuperable, Amara, coqueteándoles el merengue. ¡A ver si se le pega a alguna!”