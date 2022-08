Miriam Cruz, Yiyo Sarante, Kaly Ocho, Tokischa y Frank Reyes, El Alfa, Chael Produciendo, entre otros, se alzaron como ganadores

Este jueves se celebró la tercera edición de los premios Monitor Music Awards en la República Dominicana, con un espectáculo en vivo desde el escenario del Hard Rock Café Santo Domingo, desde el que se pudo disfrutar de distintos género en una fusión de culturas.



Lo que dio inicio a esta gala fue su accesible alfombra roja, desde Blue Mall, por la que desde las ocho de la noche, modelaron diversos representantes de diversos géneros musicales y países.



Artistas como los salvadoreños Greivy, Kerty La Puca y Tony Monterrey, desde colombia la orquesta salsera Guayacán, Jdel, Young F el prefe y Sofía La Santa, la modelo venezolana María Luisa Molina, el productor boricua John Patiño Music, entre otros de la escena artística internacional, estuvieron presentes.



Los locales también deslumbraron con su asistencia. La alfombra vio modelar a artistas como Chimbala, Yiyo Sarante, Jossie Esteban, Dj Sammy, acompañado de La Ross María, Chris Lebrón, Tueska, Sarodj Bertí, Techy Fatule, Damaris, Alcover, Kaly Ocho, Nítido en el Nintendo y La Barbie del Acordeón.



Otras figuras, no necesariamente relacionadas a la música, también se dieron cita, entre ellos los influencers Carlos Montesquiu, Venturas Twin y Carlos Yasir. Huguito, fungió como presentador, al igual que Ivana Gavrilović, Evelyna Rodríguez y Jenny Blanco.



Esencia



La esencia de los Monitor Music Awards, -que también se celebran en otras ciudades como Cartagena de Indias, Fort Lauderdale, Hollywood y ayer, en Santo Domingo-, es conectar y unir las culturas de todos los países a través de la música. Lograr que artistas de diversos países y géneros musicales fusionen sus talentos y ritmos.



Premiación



La temática de la premiación, no dio espacio al aburrimiento. El anuncio de las categorías estuvo alternado con presentaciones artísticas que hicieron de los premios una verdadera fiesta.

La Barbie del Acordeón abrió la presentación a ritmo de un rico merengue, acompañada de su fiel instrumento color rosa.



Otros artistas también deleitaron al público con un derroche de talento. Techy Fatule interpretó “Tú me quieres más”, La Ross María “50/50”, Yiyo Sarante, la salsa del momento, “Manos de Tijera”, Damaris cantó junto a Alcover “Loco Será Poco”, Chris Lebrón “Mesero”, Chimbala “Feliz” y Guayacán llevó el sabor de la salsa con “Citas clandestinas”.



Para el urbano Kaly 8, quien interpretó dos de sus discos, fue una noche memorable. Obtuvo el primer premio de su carrera artística. Al recibir el premio de “Mejor artista dembow”, dijo emocionado al público, “nunca me había ganado algo así. Primera vez que me voy a llevar algo a mi casa, pero con esto vienen más, real que la fe está puesta en papá Dios”.



Jossie Esteban se llevó el mayor galardón, “Tributo a Leyenda Musical”, acompañado de un video clip que mostró y enalteció su trayectoria en el merengue. “Hacen falta estos reconocimientos, que para nosotros los artistas son el aplauso, aparte de que llevamos la música por dentro, para que ustedes lo sientan por dentro también”, indicó el merenguero.



El público tuvo acceso a comprar boletas para ser parte de la noche, y quienes no pudieron asistir, lo vivieron a través de la transmisión en vivo desde la cuenta de Youtube de los premios.

Lista de ganadores

Los galardonados de la noche en las 10 categorías reconocidas fueron Tokischa como artista revelación femenina; Kaly Ocho como masculino; Krisppy como artista de merengue típico; Miriam Cruz como orquesta de merengue; Frank Reyes en la bachata; Ala Jaza en mambo; El Alfa como mejor artista dembow; Damaris CRS como artista pop, y Yiyo Sarante como mejor agrupación salsera. Chael se llevó el premio al mejor productor dominicano.